"Jos viljojen hinnat ovat yleisesti huonot, on sopiva aika keskittyä maanparannukseen"

Kylvökone oli haastatteluhetkellä huhtikuun lopulla Vuorisen tilalla Nurmijärvellä valmiina lähtöön. Ennen toukotöiden alkua Eeva ja Henry Vuorinen ovat tehneet paljon laskuharjoituksia. Laskelmat johtivat siihen, että mallasohra jäi kokonaan pois viljelystä ja yli neljäsosa pelloista on nurmella.

"Jokaisen kasvin viljelyn pitää olla kannattavaa, siis bisnestä, ainakin pidemmällä tähtäimellä", Henry Vuorinen painottaa.

"Jos viljojen hinnat ovat yleisesti huonot, kuten nyt, on sopiva aika keskittyä maanparannukseen esimerkiksi heiniä ja typensitojakasveja viljelemällä. Pellot ovat taas hyvässä kasvukunnossa, kun viljan hinnat nousevat. Maanparannus on investointi, josta saa tuoton hyvien markkinahintojen aikana."

Peltojen laajamittaisesta kunnostuksestakin huolimatta Vuoriset viljelevät tänä vuonna 240 hehtaarin vilja- ja kumina-alaa Nurmijärven ja Hollolan tiloillaan. Nurmella on satakunta hehtaaria.

Viljelyalasta 150 hehtaaria on kevätvehnää, 40 hehtaaria kauraa ja 50 hehtaaria kuminaa. Kuminan viljely alkoi kaksi vuotta sitten. Vehnäala on hieman pienentynyt ja kaura on tullut vahvasti mukaan kasvivalikoimaan.

"Ohran kylvämiselle en löytänyt yhtään hyvää syytä, joten se jää ensimmäistä kertaa pitkään aikaan pois viljelystä. Mallasohran muuttuminen huonon laadun vuoksi rehuohraksi on liian suuri riski", Henry perustelee.

Kylvökoneena Vuorisilla on kuusimetrinen VM 6000 DS -suorakylvökone. Ainoastaan kuminalohkot muokataan keväällä, muu ala suorakylvetään. Peltojen maalajit ovat savea, hietasavea, multavaa hietamaata ja järvenpohjaa.

Vuoriset tavoittelevat aina mahdollisimman suurta satoa lannoituksesta ja kasvinsuojelusta tinkimättä.

"Marble-vehnällä tavoitteena on 5 000 kilon ja Obelix-kauralla 6 000 kilon hehtaarisato. Lisäysviljelyssä on uusi vehnälajike, jonka hehtaarisadoksi odotamme 6 000 kiloa", Eeva Vuorinen linjaa.

Huolelliseen viljelytekniikkaan tilalla kuuluu vähintään yksi, usein kaksikin tautiruiskutusta. Kokeita uusilla kasvinsuojeluaineilla tehdään mielellään.

Lannoitekuluissa Vuoriset hakevat tänä vuonna säästöä käyttämällä ensimmäistä kertaa norjalaisia Befert-lannoitteita. Edullisemmat vaihtoehdot, kuten Belorin tuotteet, ovat toimineet aikaisempinakin vuosina hyvin.

Vuorisilla on varastotilat 1,3 miljoonalle kilolle, joten koko sato mahtuu omiin siiloihin.

"Viime vuoden sadon myynnit aloitimme vasta tämän vuoden puolella", Henry kertoo.

Viljan markkinointiin Vuoriset toivottavat mielihyvin tervetulleiksi viljelijöiden omistamat viljaosuuskunnat ja -yhtiöt. Osuuskunta ViljaTavastian jäseneksi tila on jo liittynytkin.

"Viljaa pitää pystyä markkinoimaan edullisella kustannusrakenteella ja löytää laadukkaalle viljalle markkinoilta paras mahdollinen hinta. Vienti on usein järkevin vaihtoehto. Olisin tyytyväinen viljan hintaan, jos saisimme edes saman hinnan kuin noteeraus Saksan satamassa on."

Vuoriset eivät ole kiinnittäneet tulevan sadon hintaa etukäteen. Iso varastotila antaa mahdollisuuden seurailla rauhassa markkinoiden kehittymistä.