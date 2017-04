Kesäkoneet kannattaisi viedä huoltoon hyvissä ajoin – "syksyllä varaosia saisi halvemmalla"

Askolan Koneen huoltohallissa on menossa normaalit aamutoimet. Sanna Kurki purkaa ja tarkistaa varaosalähetystä ja asentajat hakevat osat saman tien työmailleen. Pääväri huollossa olevissa traktoreissa on vihreä, sillä Askolan Kone on Hankkijan myymien koneiden sopimushuoltaja. Muitakin merkkejä huolletaan ja korjataan, kun aikaa jää.

Vuonna 2008 Askolan Monninkylään, Porvoon ja Mäntsälän välille, perustettu yritys on kasvanut vauhdilla. Työntekijöitä on yhdeksän yrittäjät mukaan lukien. Lämmintä hallitilaa on 650 neliötä ja uutta, 500 neliön huoltohallia viimeistellään parhaillaan.

"Isäni työskenteli aikanaan huoltomiehenä Hankkijalla ja minäkin kiinnostuin koneista. Ennen huoltoyrityksen perustamista tein kaivinkonehommia parikymmentä vuotta ja hoidin maatilaa", Lassi Kurki kertoo.

Yritys syntyi luonnostaan oman maatilan pihapiiriin. Tälläkin hetkellä Kurjet hoitavat huoltoyrittäjyyden ohella 200 hehtaarin luomukasvinviljelytilaa. Pellot aukeavat halleilta Porvoon-tielle päin.

Näin lopputalvella huollossa näyttää olevan pääosin traktoreita. Osa on purettu huolella osiin ja niille tehdään täyskunnostus. Hallissa tai pihalla on yleensä myös yksi tai kaksi vanhaa traktoria, joita kunnostetaan sitä mukaa, kun muilta töiltä jää aikaa.

"Talven kiireiset työpäivät pystyy ennustamaan, kun seuraa säätiedotuksia. Heti, kun sataa lunta, alkaa traktoreita ja lumiauroja tulla pajalle", Lassi kertoo.

Kylvö- ja rehunkorjuukoneitakin alkaa pikkuhiljaa tippua huoltoon.

"Toivomuksena olisi, että koneita tuotaisiin huoltoon jo syksyllä. Silloin varaosiakin saa halvemmalla. Työkoneet unohtuvat monasti konehallin nurkkaan, mistä ne kesän korvalla löytyvät", Lassi Kurki tietää.

"Puimureissa on kesänaftat tankissa, jolloin ne eivät enää pakkasten tultua liikahda huoltoon. Viimeiseen tankkaukseen kannattaisi käyttää talvilaatua, niin puimurin saisi hyvällä talvikelilläkin ajettua huoltoon", hän vinkkaa.

Traktorin hytissä itsekin paljon aikaa viettävä Kurki kannustaa pitämään hytin siistinä ja sisäilmasuodattimet puhtaina. Työskentelymukavuus on ihan toista luokkaa, kun ei tarvitse koko ajan hengittää pölyä ja yskiä sitä hetken päästä ulos.

Kaikkein kiireisin aika huoltomiehillä osuu sadonkorjuukauteen. Silloin puimureiden lisäksi pitää saada myös muokkauskoneet kuntoon ja ehtiä huoltaa traktorit ennen ensimmäisiä lumenaurauspäiviä.

Askolan Koneella on neljä huoltoautoa, joten koneiden kunnostus onnistuu myös tiloilla ja päivystysvalmius sesonkiaikaan on hyvä.

Itä-Uudenmaan alueella on paljon John Deere -traktoreita ja -puimureita, joten määräaikaishuoltojakin riittää. Noin puolet töistä on huoltoja ja toinen puoli korjauksia.

Huollon tuntihinta Askolan Koneessa on 63 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Pienkoneet huolletaan 47 euron tuntihintaan.

Jatkuvasti lisääntyvä tietotekniikka aiheuttaa huoltoyrittäjälle päänvaivaa. Maatalouskoneiden tietojärjestelmiin liittyviä atk-ohjelmia joutuu päivittämään vähän väliä ja jokainen ohjelmapäivitys maksaa. Lisenssimaksuihin kuluu helposti 5 000 euroa vuodessa.

Yrittäjien keskinäinen työnjako toimii hyvin ja yhteistyö vaikuttaa saumattomalta. Sanna Kurki hoitaa varaosapuolen ja paperityöt. Varaosien tilaaminen vie hyvinkin yhden henkilön työpanoksen. Silloin tällöin pitää asioida suoraan myös Saksan tehtaan suuntaan. Edellisenä päivänä tilatut varaosat voi noutaa aamulla Hankkijan Porvoon myymälästä. Joskus niitä haetaan Hyvinkäältäkin.

Lassi Kurki on omien sanojensa mukaan yrityksen juoksupoika ja huollon työnjohtaja. Parhaimmillaan juoksupojan puhelin on pirahtanut 130 kertaa päivässä.

Perheen 13–20-vuotiaat lapset ovat myös osittain mukana yritystouhuissa. Maaliskuussa tytär Roosa teki puutarhurin opintoihinsa liittyvää harjoittelua huoltohallilla. Poika Tommi puolestaan opiskelee parhaillaan kone- ja metallialan perustutkintoa.

"Lyhyt työmatka on tämän työn paras puoli", Sanna hymyilee.

"Eikä varmasti ole kahta samanlaista työpäivää", Lassi täydentää.

Yrittäjät muistavat pitää silloin tällöin myös lomaa, yleensä lasketellen. Kuluvan talven reissu suuntautui Itävaltaan. Sanna saa henkistä vireyttä ja vastapainoa työlle kunnallispolitiikasta, jossa hän on aktiivisesti mukana. Koko työyhteisön työhyvinvoinnista huolehtii viisi hallilla viihtyvää terapiakissaa.