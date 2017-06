”Kiiruhdamme hitaasti” – ensin pellot ja karja kuntoon

Johanna ja Jouni Riihiahon perinteisellä lypsykarjatilalla halutaan kehittää tilaa kevein askelmerkein ja tarkkaan harkiten. Isäntäpari on siirtänyt isommat investoinnit tulevaisuuteen ja keskittää voimavaransa muun muassa peltojen kasvukunnon parantamiseen ja kaluston uusimiseen.

Agrologiksi kouluttautunut Jouni ja opettajana työskentelevä Johanna ovat luotsanneet isännän kotitilaa vuodesta 2014 lähtien. Tilalla on edelleen 20 lypsävää ja vuonna -90 rakennettu pihatto. Lypsyjärjestelmänä toimii 1x4 -paikkainen kalanruotoasema.

"Pienen karjan pihatto on edelleen toimintakunnossa. Ajatuksissa on päivittää tilat ja hankkia navettaan uudet kalusteet sekä parsipetit. Toistaiseksi pärjäämme kuitenkin tällä määrällä ja näillä tiloilla."

Riihiahon isäntäpari haluaa pitää karjamäärän toistaiseksi ennallaan.

"Taustalla on luonnollisesti maidontuotannon nykytila. Lisäksi meillä on kolme pientä lasta, joten haluamme pitää talouden lisäksi myös perhearjen tasapainossa."

Jouni-isäntä pitää kuitenkin tärkeänä, että vaikka kokoluokka ei kasvakaan, niin tilaa kehitetään keskittymällä esimerkiksi peltojen kasvukunnon parantamiseen.

"Kun pellot ovat kunnossa, pinta-alat kohdillaan ja eläimet voivat hyvin, niin tällä kokonaisuudella on turvallista jatkaa myös tulevaisuudessa."

Riihiahon ayrshirepainotteisella lypsytilalla panostetaan tarmokkaasti muun muassa karjanjalostukseen.

"Jalostustyötä tehdään luonnollisesti myös uutta navettaa ajatellen, mutta tuotantotiloista riippumatta jalostus ei mene koskaan hukkaan. Loppujen lopuksi pienellä panostuksella saa aikaan isoja tuloksia."

Jalostustyön keskiössä ovat Jounin mukaan rakenne, terveys ja tuotos.

"Tällä hetkellä panostamme erityisesti utarerakenteeseen ja jalkoihin."

Riihiahon isäntäpari on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemäänsä ratkaisuun.

"Kaikki on mennyt hyvin ja maitoakin on tullut. Pääsimme kahden ensimmäisen maitotilin verran nauttimaan jopa niin sanotuista hyvistä ajoista. Sen jälkeen hinta sukelsi", isäntäpari paljastaa hymyillen.

Vaikka taustalla on unelma uudesta pihatosta, niin Jouni arvostaa suuresti perinteikästä maatalon arkea.

"Navettatöiden lisäksi talvet menevät metsähommissa ja kesät pellolla. Nurmiviljely mahdollistaa myös toimivan lisäansion, sillä isäni tavoin teen kuivaheinää hevostiloille."

Monipuolisuus on osoittautunut Jounin mukaan pienen tilan vahvuudeksi.

"Kaikki tilat ovat erilaisia ja jokaiselta löytyy joku vahvuus. Meidän kohdalla toimeentulo on haettava pieninä palasina, mutta tällainen toimintatyyli sopii tälle tilalle. Lähtökohtana pärjäämiselle on lisäksi asenne, sillä maatalous on toimeentulon lisäksi myös elämäntapa."

Ruuhkavuosien keskellä Johanna ja Jouni arvostavat myös pieniä irtiottoja.

"Jaksamisesta ei puhuta turhaan. Välillä on otettava aikaa sekä itselle että puolisolle", Johanna muistuttaa.