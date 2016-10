Koneurakoitsija Simo Viljanen huolehtii puhtaudesta: "Kuskit voivat istua hytissä vaikka sukkasillaan"

Koneurakointiyhtiö Yli-Hyrylä Oy:n omistaja Simo Viljanen on ammattimainen traktorin vaihtaja. Yhtiöllä ja Viljasen maatilalla on 16 traktoria, joista keskimäärin kaksi vaihdetaan joka vuosi. Tämä vuonna konekolonnaan on ilmestynyt uusi John Deere 6125 R, jolla niitetään tienvarsia ja aurataan maanteitä.

– Vaihdamme traktorit noin 5 000 tunnin kohdalla. Se on osoittautunut sopivaksi vaihtoväliksi. Kun tekee huollot ajallaan, ei tuossa ajassa tule yllättäviä konerikkoja, Viljanen kertoo.

– Kun hoidamme esimerkiksi moottoriteitä kahdeksan koneen letkassa, ei yksikään kone saa hajota. Muuten koko paketti menee sekaisin.

Yli-Hyrylän koneet ovat huomiota herättävän puhtaat ja hyvin huolletut. Kaksi vuotta vanha Horschin kuusimetrinen kylvökonekin on kuin uusi, samoin yhdeksän vuotta puitu John Deere 9640 -puimuri.

– Kaikki koneet pestään huolella heti käytön jälkeen. Traktorit ovat sisältäkin aina siinä kunnossa, että kuskit voivat istua hytissä vaikka sukkasillaan. Koneiden jälleenmyyntiarvot pysyvät hyvällä huollolla parempina, Viljanen kuvailee.

Kaikki koneet säilytetään kylmissä konehalleissa, joita on rakennettu riittävästi. Lämpimiä huoltohallejakin on kaksi. 1–2 miestä huoltaa täysipäiväisesti koneita. Pienet huollot tehdään itse, suuremmat teetetään.

Yli-Hyrylän suurin traktori, John Deere 8360 R, lempinimeltään Iso Helmi, on täydessä työn touhussa Viljasen 350 hehtaarin viljelyksillä. Se kiskoo 4,7-metristä Köckerling-kultivaattoria. Kultivaattorin piikit kulkevat tällä kertaa 15 sentin syvyydessä, joten tehoa tarvitaan.

– Koneessa on 400 hevosvoimaa eikä paljon vähempää voisi ollakaan. Isolla Helmellä vedetään välillä myös kaivurilavetteja ja kuljetetaan viljakuormia. Pintapainetta pellolla vähennetään sopivalla rengastuksella.

Peltotraktorit Viljanen valitsee lähinnä tehon ja massan perusteella. Molempia pitää löytyä, jotta isohkot työkoneet kulkevat kivutta perässä. Kultivaattorin ja kylvökoneen lisäksi konehallista löytyvät 8-metrinen Multiva-äes ja 30-metrinen, 5 500 litran säiliöllä varustettu Amazone-ruisku. Kyntöauroja tilalla ei ole.

Yli-Hyrylä urakoi peltopuolella hieman muokkauksia, mutta ei juuri muuta.

Yrityksen 25 työntekijää tekevät töitä maanteillä, kiinteistöjen pihoilla ja kaivutyömailla. Yli-Hyrylällä on hoidettavanaan noin 2 000 kilometriä teitä kesällä ja talvella sekä lukuisa määrä kiinteistöjen pihoja, muun muassa öljynjalostamo Borealiksen tuotantoalue Porvoossa. Parhaillaan on menossa aurattavien teiden ja piha-alueiden tikutus.

Maatilan ja urakointiosakeyhtiön yhteiselossa Viljanen näkee paljon hyvää. Koneita, halleja ja työvoimaa voi käyttää ristiin. Esimerkiksi kylvö- ja puintiaikoina maatila vuokraa työvoimaa osakeyhtiöltä.

Viljanen itse ehtii olla jonkin verran mukana puinneissa ja kuljettamassa keväisin siemen- ja lannoitekuormia. Hän vastaa täysin viljan kuivatuksesta ja ruiskutuksista.

– Torjunta-aineiden kanssa pitää olla tarkka ja ruiskutukset tapahtuvat työntekijöiden kannalta usein hankaliin aikoihin. Ruiskuttaessa näkee myös hyvin, missä kunnossa kasvustot ovat, Viljanen perustelee.

Yli-Hyrylä Oy:n liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa. Siitä puolet tulee tieurakoinnista, toinen puoli maanrakennuksesta.

Maanteiden muokkauksissa, lanauksissa ja niitoissa olevilta liikennetraktoreilta Viljanen vaatii vähintään 200 hevosvoiman tehoa. Lisävarusteiksi riittävät useimmiten etuvoimanotto ja -nostolaite. Hydrauliikkalohkoja pitää olla useita: takana yleensä neljä ja edessä kolme. Asiakkaat, esimerkiksi YIT ja Destia, vaativat jokaiseen liikennetraktoriin myös alkolukon, joka maksaa runsaat tuhat euroa.

Kiinteistöjen pihoissa tarvitaan ketteryyttä ja niihin töihin Viljanen käyttää noin 150 hevosvoiman traktoreita tai pyöräkuormaajia.

Yli-Hyrylän konekalusto on lähes kokonaan kirkkaan vihreää yhtä Fendtiä ja kahta Valtraa lukuun ottamatta. Miksi näin?

– John Deeren hinta-laatusuhde tuntuu sopivan meille. Myös huoltopalvelujen tuttuus ja toimivuus on tärkeä valintakriteeri, Viljanen pohtii.

Traktoreiden lisäksi Yli-Hyrylän kalustoon kuuluu 12 kaivinkonetta, 8 pyöräkuormaajaa ja 4 kuorma-autoa. Viljanen omistaa lisäksi pääkaupunkiseudulla kuljetusliike Saratrans Oy:n, jossa on kymmenkunta autoa ja työntekijää.