Kopterikamera hyvä väline metsäkoneenkuljettajaksi opiskellessa

Actionkamera kuvaa yleensä toimintaa korjuukoneeseen sijoitettuna, mutta yhdeksi päiväksi oli saatu OSAOn Kempeleen yksiköstä lainaan kopterikamera. Siellä sitä käytetään ajoneuvonkuljettajien koulutuksessa.

Lehtori Pertti Nissi Muhokselta kertoo kopterikuvan antavan kokonaiskäsityksen siitä, miten hyvin työ on teknisesti tehty.

"Actionkuva ja kopterikuva antavat yhdessä monipuolisemman kuva oppilaan osaamisesta. Ne antavat myös monipuolisen kuvan metsäkoneenkuljettajan työn vaativuudesta."

"Kopterikuva osoittautui paljon tarkemmaksi kuin odotin. Ongelmana on kopterin akun kesto. Kuvaussessiot olisivat saaneet olla pidempiä. Toiveena olisi myös saada leikattua actionkameran ja kopterin filmit niin, että niitä voitaisiin näyttää tv-ruudulla rinnakkain ja tuoda vaikkapa simulaattoriin", Nissi sanoo.

Hänen mielestään digitekniikasta on oikeasti apua metsäkonealalla.

"Tulevaisuudessa opetuksen valvonta tapahtuu actionkameran avulla. Esimerkiksi yksi henkilö voi valvoa samanaikaisesti kolmea konetta. Laitteet ovat jo, mutta yhteydet puuttuvat."

Actionkameran ja kopterikameran yhteistyötä on tarkoitus käyttää myös oppilaiden ammattiosaamisen näytöissä ja aikuiskoulutuksen näyttötutkintotilaisuuksissa.

Pertti Nissin mukaan metsäkoneen kuljettajan on oltava sosiaalisessa kontaktissa ympäristönsä kanssa.

"Kone seuraa kuskin tekemistä. Uusimmissa koneissa on myös navigaattori eli "Isoveli" valvoo. Tärkeintä on kouluttaa hyviä kuskeja ja siinä digitalisaatio on avuksi."

Kopterikameraa kokeiltiin Metsähallituksen työmaalla Vilmikontien varressa. Kolmannen vuosikurssin oppilas Juho Pankinaho oli kaatokoneen ohjaimissa kopterin pörrätessä yläpuolella. Hän oli kuulemma jännittänyt eri tavalla, kun tiesi kopterin kuvaavan työskentelyä.

Nissi kertoo tavoitteeksi saada molemmilla kameroilla otettu kuva yhtä aikaa tv-ruudulle.

"Silloin nähtäisiin tehdäänkö työ taloudellisesti ja tehokkaasti. Koneella tulisi tehdä mahdollisimman vähän turhia liikkeitä. Kopterikamerasta odotan hyvää opetusvälinettä."

Muhoksella metsäkoneenkuljettajan koulutus aloitettiin vuonna 2014 ja ensimmäiset 15 valmistuvat ensi keväänä. Tällä hetkellä oppilaita on 79, joista viisikymmentä koulussa ja loput kaksivuotisella aikuiskoulutuslinjalla.

Koululla on opetuskäytössä kolme nykyaikaista hakkuukonetta ja viisi ajokonetta. Vuosittain koulun oppilastyönä hakataan 4 000–7 000 kuutiota puuta pääosin Metsähallituksen metsissä.

Lehtori Pertti Nissi uskoo metsäkoneenkuljettajilla olevan varsin hyvät työllisyysnäkymät.

"Teollisuudessa on kova isku päällä ja hallituksen viime viikon päätöksen tukevat bioenergian käyttöä."