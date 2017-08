Korpisen tilalla tunnelmat ovat korkealla: ”Uusi pihatto antaa mukavan piristysruiskeen”

Puolankalaiset Sanna Peura ja Jani Kyllönen ottivat isännän kotitilan nimiinsä vuonna 2010.

"Olihan se iso, mutta mielenkiintoinen hyppy vieraan töistä maamiehen saappaisiin. Usko maatalouteen vauhditti kuitenkin ratkaisua ja yhä edelleen töitä tehdään luottavaisin mielin."

Sukupolvenvaihdoksen aikoihin Korpisen maidontuotantotilalla oli 25 lypsävää ja perinteinen parsinavetta.

"Tällä määrällä jatkettiin, mutta mielessä pyöri myös laajennus. Vuonna 2013 teetätimme ensimmäiset piirustukset pihatosta, mutta maidon tuottajahinnan notkahdus pysäytti kuitenkin suunnitelmat. Laitoimme hankkeen muutamaksi vuodeksi jäihin ja jäimme odottelemaan parempia aikoja", isäntäpari muistelee.

Alkuvuodesta 2017 Sanna ja Jani nostivat laajennushankkeen uudelleen esiin ja aloittivat lypsypihaton rakennusprojektin kuluvan vuoden keväällä.

"Parsinavetta alkoi tulla tiensä päähän, joten edessä oli joko uuden rakentaminen tai maidontuotannon lopettaminen. Entisten tilojen peruskorjausta emme edes ajatelleet, sillä pienillä muutoksilla saamme siitä toimivan hevostallin."

Keväällä alkaneen, kustannusarvioltaan noin 800 000 euron pihattoprojektin on määrä valmistua loppuvuoteen mennessä.

"Jos kaikki menee aikataulun mukaisesti, saamme tilat käyttöön marraskuun aikana."

Korpisen tilan tulevassa pihatossa on isäntäparin mukaan huomioitu sekä ihmisten että eläinten hyvinvointi.

"Selkeys, viihtyvyys ja käyttömukavuus ovat asioita, joihin olemme panostaneet ensimmäisestä lapion iskusta lähtien. Myös tekniikkaa on sen verran, että 55 lypsävää ja nuorkarja voidaan hoitaa kahdestaan saman katon alla."

Lypsyjärjestelmäksi valikoitui robotti, jonka isäntäpari onnistui hankkimaan budjetin keventämiseksi käytettynä.

"Toisellekin robotille on varaus, mutta eiköhän me tällä pärjätä. Laajennuksen suhteen olemme muutenkin pidättyväisiä, sillä vastaan tulevat rajalliset peltopinta-alat. Tarkoitus on pitää myös työmäärä järkevyyden rajoissa, sillä kokonaisuuden hallinta on jatkuvuuden kannalta tärkeää."

Karjamäärän lisääminen on kasvattanut puolella myös tilan peltopinta-alaa.

"Vaikka apeseokseen siirtymistäkin mietittiin, niin jatkamme edelleen säilörehupainotteisella erillisruokinnalla. Laadukkaan rehun takaamiseksi keskittyminen peltojen kasvukuntoon ja sen ylläpitämiseen on yksi lähitulevaisuuden tärkeimmistä tavoitteista. Myös kasvinsuojeluun joudutaan kiinnittämään kosteiden kesien takia entistä enemmän huomiota."

Korpisen tilan isäntäpari sanoo rakenteilla olevan pihaton antavan uutta intoa askareisiin.

"Tunnelmat ovat korkealla. Vaikka tilalla on aina ollut hyvä karja ja keskituotokset kohdillaan, niin uuden navetan myötä myös maidontuotantoon saadaan uutta puhtia", Sanna-emäntä luonnehtii tyytyväisenä.

Uudesta tuotantorakennuksesta ja uudistuvista toimintamuodoista huolimatta tilanpidossa tullaan säilyttämään kuitenkin myös perinteitä.

"Lehmillä tulee olemaan edelleen nimet. Myöskään rapsutuksia ei säästellä – ei vaikka lypsyn hoitaakin jatkossa robotti. Päätimme jo aikoinaan, että kun tähän hommaan on alettu, niin työt tehdään kunnolla ja suurella sydämellä."