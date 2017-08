Kuuminaisten tilalla kyntö pitää pintansa – "kasvinjätteiden paikka on maan alla, ei pinnalla"

Maatalous- ja maanrakennusyrittäjä Eero Kuuminainen pääsi kokeilemaan uusia Pöttinger Servo 6.50 Plus Nova -aurojaan viime keväänä muutaman kymmenen hehtaarin alalla. Käyttöönoton yhteydessä yrittäjä sai puolen päivän koulutuksen tehtaan edustajilta. Uuden työkalun opiskelu jatkuu syksyllä.

"Iso aura oli yllättävän ketterä käännellä päisteissä. Työn jälkikin oli hyvää. Aura on myös siisti ja riittävän järeää tekoa", Kuuminainen toteaa.

Parisen sataa hehtaaria vuosittain kyntävä Kuuminainen halusi auroihinsa mahdollisimman monta siipeä. Käyttöön jäävät edelleen myös nostolaitesovitteiset viisisiipiset kääntöaurat. Niillä käännetään päisteet, kiilat ja pienet lohkot.

Kuuminainen päätyi itävaltalaisiin Pöttingerin auroihin, koska niistä löytyi hänen arvostamiaan ominaisuuksia. Aikaisempaa kokemusta merkistä ei ollut.

"Esimerkiksi painonsiirto auroilta traktorille vaikuttaa hyvältä keksinnöltä. Se parantaa traktorin vetokykyä ja pienentää polttoaineen kulutusta. Tätä ominaisuutta ei muista hinattavista auroista löytynyt. Myös siipien vähentämismahdollisuus tuo joustavuutta. Aura on koottu viiden, kahden ja yhden siiven paloista", Kuuminainen kuvailee.

Hydraulinen, portaaton viilun leveyden säätö on Kuuminaisen hankkiman Plus Nova -mallin lisäominaisuus. Siivissä on myös hydraulinen laukaisija kivien varalta ja sitä varmistamassa vielä mekaaninen murtopultti. Siiven laukaisuvoima säädetään aurassa olevan painemittarin avulla.

"Rasvanippoja on huomattavasti enemmän kuin muissa auroissa. Myös rungon kummassakin päässä olevat kiristettävät kartiolaakerit, joiden varassa siivet kääntyvät, tuntuu hyvältä ratkaisulta. Aurat on tarkoitettu pitkäaikaiseksi investoinniksi, joten on hyvä, että niitä pystyy huoltamaan itsekin helposti", Kuuminainen kiittelee.

Turun Konekeskuksen konemyyjä Juha Setälä kertoo, että Pöttingerin 8-siipisten Servo 6.50 -aurojen verottomat hinnat alkavat 36 000 eurosta. Kuuminaisen Servo 6.50 Plus Nova -mallin hinta on lisävarusteineen noin 50 000 euroa.

Eero Kuuminainen on vakuuttunut kynnön hyödyistä. Tilan peltoala kynnetään kokonaisuudessaan lähes joka vuosi. Jos kylvöaikataulu menee tiukoille, käytetään silloin tällöin myös Lemkenin lautasmuokkainta.

"Kyntö sopii meille. Kevytmuokkaus ei toiminut maalajeillamme, joita löytyy savesta hiekkaan ja multaan. Karjanlannan levityksen kannaltakin on hyvä, kun voi peittää lannan saman tien kunnolla maan alle. Omakotiasukkaat eivät häiriinny", Kuuminainen naurahtaa.

Kuuminainen on myös kokemuksen kautta huomannut, että kyntäen rikkakasvit, etenkin juolavehnä, ja kasvitaudit pysyvät paremmin kurissa.

"Kasvinjätteiden paikka on maan alla, ei pinnalla."

"Märkänä syksynä peltoon muodostuu puidessa ja olkien paalauksessa uria ja kyntämällä ne saa hyvin tasattua. Kynnetty pelto myös kuivuu keväällä nopeammin. Kaikki savimaat pyrimme kyntämään syksyllä, jotta routa pääsee murentamaan rakennetta. Syys- ja kevätkyntöjen määrään ja aikatauluun vaikuttaa kuitenkin eniten lannanlevityksen eteneminen", Kuuminainen kertoo.

Kynnöt ja muutkin peltotyöt Kuuminaisten tilalla tehdään kolmeen mieheen. Eero Kuuminaisen isä, Pertti Kuuminainen, tekee täyttä työpäivää ja maanrakennuspuolelta irrotetaan yksi mies peltotöihin sesonkiajaksi.