Lähiruoan noste näkyy tilateurastamolla

Urjalalaisten Juha ja Henna Paijan vetämän Paijan Tilateurastamon pääartikkeli on oman Koivulehdon tilan sika. Lisäksi tilalla viljellään rehuja sioille reilun 100 hehtaarin alalla.

Kaikki teurastettavat siat tulevat omasta kasvatussikalasta. Porsaat ostetaan 25-kiloisina, pääasiassa Juhan serkulta 20 kilometrin päästä. Kasvamassa on aina 700 – 800 sikaa. Viikoittain niistä teurastetaan 35 – 50.

– Sesongiksi pitää olla tavaraa tarjolla. Puintien aikaan aletaan valmistautua jouluun ja helmi – maaliskuussa kesää varten, Juha Paija kertoo.

Vuosittain linjan läpi kulkee 2 000 sikaa. Rahtiteurastuksena käsitellään 1 000 lammasta, 100 nautaa ja 100 hevosta.

– Lähiruoan ja luomun suosion nousu on näkynyt selkeästi parin vuoden aikana myös rahtiteurastuksen lisääntymisenä. Tuottajat hakevat siten lisäarvoa omille eläimilleen. Me hoidamme rahtityönä teurastuksen, leikkuun ja pakkaamisen, Juha Paija sanoo.

Pääosa Paijan Tilateurastamon tuotteista menee myyntiin vähittäiskauppaan. Ravintolat ja jatkojalostus haukkaavat nekin osansa. Kotimyynti on noussut oman myymälän myötä yhä tärkeämpään rooliin. Myymälä on auki lauantaisin.

– Tiskissä on oman tilan sikaa ja lähialueelta tulevaa muuta lihaa, joka on meillä teurastettu. Meille on tärkeää osata kertoa tilan tarkkuudella, mistä liha tulee, Henna Paija kertoo.



Teurastuspäivä on maanantai. Sen jälkeen ohjelmassa seuraa lihan leikkaamista ankaraan tahtiin, sillä ensimmäiset ruhot lähtevät eteenpäin jo tiistaiaamuna kello 4.

Sian ja muiden eläinten tie ruokapöytään on varsin tarkasti valvottu ja dokumentoitu. Elävien eläinten tarkastus, rekisteröintitodistukset, ketjuinformaatio, korvamerkit, näytteet ja eläinlääkärin tarkastukset ovat arkipäivää.

– Jos samaan aikaan aloitetaan, niin 10 lampaan erä on takuuvarmasti nopeammin kaapissa jäähtymässä, kuin siihen liittyvät paperityöt on tehty, Juha Paija antaa kuvaavan esimerkin.

Paijat korostavat, että valvontaketju on tarpeellinen, eikä heillä ole mitään sitä vastaan. Velvollisuudet ovat lisääntyneet asteittain vuosien mittaan.

– Sen verran tässä nykyään on paperityötä, että hattu nousee ainakin minulla päästä, jos joku nyt alkaa teurastamon anturaa valaa, Juha Paija sanoo.

Oman työnsä valvontaan tuo sekin, että heillä on ainoana Suomessa saman katon alla teurastamo ja lemmikkieläinten rehuntuotantolaitos. Lemmikkien osalta kyse on käytännössä siitä, että luvan myötä sian luita ja hevosjauhelihaa voi myydä koirien ruoaksi.

Paijan palkkalistoilla on vain suomalaisia työntekijöitä. Kyse on tietoisesta valinnasta.

– Ruhojen leikkausohjeissa on välillä ymmärtämistä ihan suomea äidinkielenäänkin puhuville. Ei oikein voi ottaa riskiä, että arvokkaita ruhonosia menisi hukkaan.



Paijat korostavat yhteen ääneen hyvien työntekijöiden merkitystä.

– Meidän työntekijöillä on korkea työmoraali ja osaaminen on kunnossa.

Juha ja Henna Paija aloittivat tilan ja teurastamon vetämisen sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2009. Teurastamo rakennettiin tilalle jo Juhan isän aikana 1995 ja sitä laajennettiin 2003. Sikoja tilalla on ollut vuodesta 1974.

– Minulle on ollut oikeastaan aina selvää, että jatkan tilaa. Meitä on kaikkiaan neljä sisarusta, eikä muilla ollut halua tilan jatkamiseen, Juha kertoo.

Paijat suhtautuvat tulevaisuuteen luottavaisesti.

– Nykyinen toiminnan taso on ihan sopiva, ainakin vähän aikaa. Ja se on selvä, että ihmisten tarvitsee syödä jatkossakin, Juha toteaa.

– Kuusi vuotta on nyt tehty töitä ilman lomaa. Semmoinen tavoite on, että ehtisi jonkin liikuntaharrastuksen aloittaa. En silti vaihtaisi tätä elämää ja työtä pois, tässä on paljon hyvää ja se kuuluisa yrittäjän vapaus, Henna sanoo.

Paijan Tilateurastamo

- Kotipaikka Urjala.

- Toimiala teurastamotoiminta.

- Omistajat Juha ja Henna Paija.

- Liikevaihto 850 000 euroa.

- Vakituisia työntekijöitä yrittäjien lisäksi viisi.

