Laajennus tuplasi maitotilan tuotannon: "Kaikin puolin järkiratkaisu"

Paula ja Eetu Aron isännöimällä Aromaan tilalla on tehty viime vuosina mittavia investointeja, joista viimeisimpiin lukeutuu lypsypihaton laajennus sekä karjamäärän lisääminen. Vuosi sitten tilan yhteyteen tehtiin toimitilat myös eläinlääkäriksi kouluttautuneelle Paula-emännälle.

"Haasteista huolimatta maidontuotanto vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Paikoilleen ei kannata jäädä, sillä aika ajaa herkästi ohitse", Aron isäntäpari luonnehtii.

Sukupolvenvaihdos Aromaan tilalla tehtiin vuonna 2005. Maidontuotannon jatkaminen 20 lypsävän tilalla ei ollut kuitenkaan agronomiksi opiskelleen Eetu Aron mukaan mitenkään itsestäänselvyys.

"Ennen isännyyden vaihtoa karjaa oltiin jopa myymässä, sillä mietin vakavasti myös vaihtoehtoista tuotantosuuntaa. Mutta siinä vaiheessa, kun päätös maidontuotannon jatkamisesta varmistui, käynnistyi myös tilan kehitystyö. Siitä lähtien on rakennettu, raivattu ja laajennettu", hän taustoittaa.

Kaksi vuotta sukupolvenvaihdoksen jälkeen, Aromaan tilalle rakennettiin lypsyasemalla varustettu pihatto ja lypsävien määrä nousi viiteenkymmeneen.

"Samalla vanha navetta muutettiin ensisijaisesti nuorkarjan käyttöön. Pihaton laajennusvara mahdollisti kuitenkin lehmäpaikkojen lisäämisen, joten ennen viimeisintä laajennusta lypsävien määrä vakiintui muutamaksi vuodeksi sataan."

Vuoden 2015 syksyllä Aromaan maidontuotantotilalla otettiin käyttöön peruskorjauksen ja laajennuksen läpikäynyt pihatto. Laajennuksen yhteydessä isäntäpari osti lisäksi lopettavan tilan karjan ja otti navetan vuokralle. Vuokranavetan ja tilan oman pihaton ansiosta Aromaan tilan lypsävien määrä pystyttiin nostamaan kahteen sataan.

"Tuotannon tuplaaminen oli kaikin puolin järkiratkaisu, sillä kaikkien investointien tulee tukea sekä kannattavuutta että tehokkuutta."

Eetu Aron mukaan kannattavuutta tukee myös joustavasti laajennettava lypsyjärjestelmä.

"Lypsyasema on osoittautunut todella hyväksi ratkaisuksi myös tämän kokoluokan navetassa. Meillä on kuusi työntekijää ja 2x14 -paikkainen kalanruoto-asema. Syksyllä siirryimme myös kolmeen lypsyyn. Tällä tavoin työn jaksottaminen helpottuu ja lypsymäärällä on selkeä vaikutus myös utareterveyteen sekä pidemmällä aikajanalla lisäksi tuotoksiin", isäntäpari selvittää.

Aromaan tilan isäntäpari nostaa suureen arvoon ulkopuoliset asiantuntijapalvelut.

"Tilasokeutta on pyrittävä välttämään kaikin mahdollisin keinoin, joten hyvät yhteistyökumppanit ovat tämän lajin kivijalka. Vaikka eläinlääkäri- ja seminologipalvelut tulevat itseltä, niin käytämme paljon esimerkiksi ProAgrian asiantuntijoita. Erityisesti ruokinta- ja jalostuspuolella ulkopuolinen neuvonta on elintärkeää."

Eetu Aron mukaan varsinkin ruokinta on ikuisuushaaste.

"Aperuokinnan pääpainopiste on hyvässä säilörehussa, mutta laatuun vaikuttavat monet tekijät. Onnistunut ruokinta vaatii entistä tarkempaa reseptin seuraamista, tietotaitoa ja paljon onnea. Tähän kannattaa kuitenkin panostaa, sillä ruokinnalla on suora yhteys niin tuotokseen, hedelmällisyyteen kuin karjan terveyteenkin."