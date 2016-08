Laatu ratkaisee bioenergiabisneksessä: "Kun koko ketju on omissa käsissä, tietää ketä syyttää"

Alihankkijoiden kanssa vilkkaimpina päivinä haketta kuljetetaan 15 auton voimin. Puutavaran ajossa on nykyään yksi auto. Alihankkijoita tarvitaan myös metsän laikutukseen ja kantojen kuljetukseen metsistä tien varteen.

Kuljetusliike on kunnan jälkeen Vesilahden suurin työnantaja: omaa henkilökuntaa on 23, joiden lisäksi myös alihankkijat tuovat työtä seudulle. Yrityksessä ollaan siirtämässä vetovastuuta jo kolmannelle polvelle, Raimo Viikarilta pojille Juholle ja Jonille.

Viikarien perheyrityksen toiminta-alue on laaja: Juho Viikari kertoo kaluston liikkuvan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen lisäksi pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Pohjanmaallakin on isoja asiakkaita: metsäyhtiöitä ja energialaitoksia.

Vaikka bioenergia ja uusiutuvat polttoaineet ovat paistatelleet julkisuudessa, alalla eletään Viikarien mukaan taantumaa. Investoinnit eivät ole samalla tasolla kuin viisi vuotta sitten. Lämpimät talvet ja kivihiilen poltto varjostavat kotimaisen metsäenergian kysyntää. Omat ongelmansa aiheuttavat myös alalle pyrkivät uudet yritykset, jotka eivät tunne alan kustannusrakennetta ja myyvät tappiolla.

"Periksi ei anneta tuumaakaan, eikä ole annettu, kun on näin kauan saatu tätä tehdä. Positiivisella mielellä katsellaan eteenpäin. Kantojen nosto ja energiapuun kokonaisurakointi on tuonut meille kasvua", Raimo Viikari kuvaa.

Raimo Viikarin mukaan UPM:lle tehtävästä kokonaisurakoinnista saadut tulokset ovat lupaavia. Kun puun hallinta on omissa käsissä aina kannosta valmiiksi hakkeeksi, laatua on pystytty parantamaan. Nyt on helpompi valvoa, että tavara on oikein nostettu ja ravisteltu puhtaaksi.

"Mitä parempaa polttoainetta pystyy toimittamaan, sitä paremman hinnan siitä saa. Kun kauppaa käydään toimitetuista megawateista, tavaran laadulla on suuri merkitys. Kun koko ketju on omissa käsissä, silloin tietää, ketä syyttää", Raimo Viikari virnistää.

Osaavaa henkilökuntaa Viikarit kehuvat vuolaasti. Raimo Viikari kertoo yritykseen riittäneen hyviä kuljettajia. Vaikka alalle on tulijoita runsaasti, kovia tekijöitä ja moniosaajia ei saa töihin helposti. Kun töitä tehdään metsissä pienillä teillä ja joka säässä, on kaluston lisäksi kuljettajat kovilla.

"Kun autolla mennään metsään, sieltä pitää myös tulla pois. Koneen päälle pitää ymmärtää, eikä vain painella nappuloita. Myös tietotekniikka täytyy hallita: kuorman ottaminen ja rahtikirjat ovat kaikki tietokoneella ja autojen sijainnit näkyvät koko ajan kartalla", Viikari korostaa.

Viikarit ottivat jokin aika sitten autoissa käyttöön paikannuksen. Viikarit korostavat, että kuljettajien vahtimiseen järjestelmää ei tarvita. Kuljettajien ja ajojärjestelijöiden työaikaa säästyy valtavasti, kun sijaintia ei tarvitse kysellä puhelimessa. Ajot saadaan järjestettyä järkevästi, kun autojen sijainnit nähdään koko ajan.

Viikareiden kuljetusliikkeen kahvihuoneen seinään on juuri haastattelua edeltäneenä iltana ilmestynyt ilmoittautumislista tämän vuoden Finnmetko-näyttelyyn. Raimo ja Juho Viikari kertovat, että metsäkonenäyttelyssä on oltu mukana joka kerta.

Yrityksen työntekijöistä matkaan on yleensä lähtenyt noin puolet. Osa käy näyttelyssä yrityksen porukan mukana, osa menee lauantaina perheen kanssa. Erityisen innokkaasti messuille ovat lähteneet hakkureiden ja puutavara-autojen kuljettajat.

Viikarit kertovat messupäivän kuluvan erityisesti hakkuri- ja puutavaraosastoilla. Myös koukkuautot käydään katsomassa tarkasti läpi. Muita alueita kierretään sen mukaan, miten aikaa riittää.

Raimo Viikari tuumii hakkuriosaston kasvaneen Finnmetkossa aika paljon. Tällä kerralla messuille ei lähdetä erityisesti ostosmielessä, mutta Raimo Viikarin mukaan heidän kalustoaan on ollut messuilla usein esillä, kun asiakkaat ja valmistajat ovat halunneet uutta tekniikkaa näytille.