Lapinjärveläiselle urakoitsijalle rehun tiivistäminen on ykköstehtävä: "Siilolle pitää laittaa töihin isoin traktori ja paras kuljettaja"

Keskikesän tiuhat sateet kirittivät rehu-urakoitsijan aikatauluja. Mäntsälän Jokelankulmalle osui toisen sadon korjuun ajaksi parin päivän pouta. Onneksi, sillä asiakastila sijaitsee 70 kilometrin päässä Onnilan maitotilalta.

Turo Onnilan ja hänen vaimonsa Anna-Sofia Onnilan omistama Kuhan Kone karhotti ja keräsi noukinvaunulla Mäntsälän asiakastilalla pääosan sadosta laakasiiloon. Toisena päivänä Onnila paalasi loput sadosta vaaleanpunaisiin pyöröpaaleihin.

Kuhan Koneella on koko koneketju säilörehun korjuuseen. Suuri osa 12 rehunkorjuuasiakkaasta ostaa vain osan ketjun töistä. Noukinvaunu on kysytyin urakointikone, karhotin toiseksi kysytyin. Säilörehu-urakoinnin suurimpana haasteena Onnila pitää työvoiman saatavuutta lyhyelle satokaudelle.

"Asiakkainamme on keskimäärin 40–60 lehmän ja noin 50 säilörehuhehtaarin tiloja. Yhdellä noukinvaunulla pystyy korjaamaan päivässä juuri tuon alan, kun kaikki menee hyvin", Onnila kuvailee.

Karhottamisesta Kuhan Kone velottaa 22 euroa hehtaarilta, noukinvaunutyöstä 200 euroa tunnilta.

"Noukinvaunu on kustannustehokas tapa korjata rehu. Kahdella noukinvaunulla ehdimme korjata saman alan kuin yksiajosilppuri ehtisi, jos pellot ovat lähellä."

Onnila painottaa rehun tiivistämisen tärkeyttä sadon laadun varmistamisessa. Hänen mielestään tärkeimpään työvaiheeseen ei voi kiinnittää liikaa huomiota.

"Siilolle pitää laittaa töihin isoin traktori ja paras kuljettaja. Hankimme siilotyöhön tänä vuotta tiivistysjyrän eli pakkerin. Se on Suomessa vielä melko harvinainen kone. Tutustuin pakkeriin jo kymmenen vuotta sitten, kun olin Hollannissa harjoittelemassa", Onnila kertoo.

Kuhan Koneen siilotraktorissa on edessä rehunlevitinkela ja takana tiivistysjyrä. Levitinkelan avulla rehu saadaan tasaiseksi matoksi ja reunat hieman muuta rehukerrosta korkeammalle, jolloin reunan tiivistäminen on helpompaa.

Fliegl-tiivistysjyrän työleveys on kolme metriä. Kun jyrän täyttää vedellä, muodostuu sen painoksi 2 800 kiloa. Jyrässä on monta erillistä levykiekkoa, jolloin tiivistysvaikutus on hyvä myös epätasaisella pinnalla.

"Painavan pakkerin kanssa siilolla voi käyttää hieman pienempää traktoria. Olen todella tyytyväinen jyrään. Se on pitkäaikainen investointi", Onnila kertoo.

Pakkeri maksoi veroinen hieman yli 10 000 euroa. Reck Jumbo -levitinkelan verollinen hinta on puolestaan noin 12 000 euroa. Kuhan Kone on siis todellakin panostanut laadukkaaseen siilotyöskentelyyn.

Riskejä urakoitsija välttää siten, että lähes kaikille työkoneille on myös varakone. Koneisiin tehdään talvisin säännöllisesti remontteja, jotta ne pysyvät kunnossa. Traktoreita on neljä, kaikki Case-merkkisiä.

"Urakointitraktoreiden on hyvä olla samaa merkkiä, jotta työkoneet sopivat kaikkiin traktoreihin, jos tulee konerikkoja tai muita ongelmia. Lahdessa sijaitseva loistava Case-huolto on myös vaikuttanut merkin valintaan."

Talven aikana ei ole käyttöä neljälle traktorille ja Kuhan Kone vuokraakin traktoreita aurausurakoitsijoille.

Oman tilan rehusadon reilulle 70 lehmälle Onnila varmistaa monipuolisen nurmiseoksen lisäksi jokakeväisillä täydennyskylvöillä.

"Ensimmäisenä keväänä täydennän edellisenä vuonna suojaviljaan perustetun nurmen vähintään 15 kilon siemenlisäyksellä hehtaarille. Joukkoon laitan myös yksivuotista persianapilaa ja italianraiheinää. Kylvötyössä käytän He-Wa-jyräkylvökonetta. Tällä koneella tehdään pintaäestykset, nurmen perustamiset ja täydennyskylvöt."