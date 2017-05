Lehmälääkärit vinkkaavat: Tämä keino lisätä tuottavuutta jää usein vähälle huomiolle

Heidi Hiitiö ja Virve Korhonen perustivat Tuotantoeläinlääkäripalvelu Lehmälääkärit.com Oy:n elokuussa 2015. Tänä vuonna mukaan toimintaan on tullut myös Sanni Kallio.

Kaikilla kolmella eläinlääkärillä on jo ennestään vankka kokemus tuotantoeläimistä. Hiitiö on erikoistunut ja Kallio sekä Korhonen parhaillaan erikoistumassa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäreiksi. Uudeltamaalta ponnistava yritys tarjoaa nautojen terveydenhoitopalveluita, konsultointia tiloille ja koulutuksia karjan parissa toimiville ihmiselle ympäri Suomea. Tällä hetkellä asiakaskunta painottuu Uudenmaan ja Hämeen lisäksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Asiakkaita on myös pohjoisempana.

"Tällaista palvelua ei ole oikein ollut tarjolla aiemmin. Lehmiä ovat hoitaneet kunnaneläinlääkärit osana kaikkea muuta työtään. Meillä on rauha keskittyä juuri tähän ja kehittyä tässä", Heidi Hiitiö sanoo.

Lehmälääkäreiden asiakaskunta vaihtelee pienemmistä navetoista Suomen suurimpiin tiloihin. Mukaan mahtuu myös emolehmätiloja ja vasikkakasvattamoita.

"Tyypillinen asiakas on yhden tai kahden robotin lypsykarjatila. Asiakaskuntaa voisi luonnehtia tulevaisuuteen katsovaksi", Virve Korhonen kuvailee.

Lehmälääkärit korostavat karjan terveydenhuollon ja ennaltaehkäisevien toimien merkitystä. Sen onnistuminen näkyy myös tuotantoluvuissa.

"Me kysymme, mitä asiakas haluaa. Onko se terveempiä vasikoita, enemmän maitoa tai vapaa-aikaa? Vai jotain muuta? Sen pohjalta lähdetään tekemään suunnitelmaa ja toimenpiteitä tilanteen kehittämiseksi. Se on ryhmätyötä, johon tarvitaan eläinlääkärin ja asiakkaan lisäksi esimerkiksi ruokintaneuvojan osaamista."

Lehmälääkärit kertovat pyynnöstä yksinkertaisen vinkin kaikille karjatilallisille, joka toki sopii muuhunkin yritystoimintaan: omalle työlle sokeutuu, joten omaa tekemistä pitäisi pyrkiä katsomaan välillä ”laatikon ulkopuolelta”.

"Yksi keino lisätä tuottavuutta on kiinnittää huomiota vasikoihin, umpilehmiin ja hiehoihin. Ne jäävät usein hieman vähemmälle huomiolle, vaikka niiden hyvä hoito maksaa itsensä takaisin myöhemmin korkojen kanssa", Korhonen kertoo.

"Lehmät kertovat paljon, kun niitä osaa katsoa", Hiitiö sanoo.

"Terveydenhuolto maksaa itsensä takaisin. Se on investointi, ei kulu", Kallio painottaa.

Lehmälääkärit pitävät jatkuvaa kouluttautumista ja oman alan seuraamista tärkeänä.

"Ei heitetä mutua, vaan tutkimustietoa. Tietoa pitää myös päivittää jatkuvasti ja olla liikkeellä nöyrällä asenteella. Seuraamme jatkuvasti alan tutkimuksia maailmalta ja kuuntelemme toki myös tilallisten kokemuksia."

Perinteisten koulutustilaisuuksien lisäksi Lehmälääkärit.com järjestää webinaareja, joita voi katsoa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena yrityksen nettisivujen verkkokaupasta. Tällä hetkellä webinaareja on valmiina kymmenkunta, aiheina muun muassa nautojen poikima-apu ja utareterveys.

Tarjolla on myös Sisäpiirin jäsenyys, jonka ostamalla pääsee katsomaan opetusvideoita, lukemaan tietopaketteja ja ohjeita sekä kuuntelemaan luentoja. Sisäpiirijäsenyys maksaa 19,90 + alv. kuussa.

Yrittäjyys on mieleinen valinta kolmikolle. Virve Korhonen kiittelee karjatilallisia mukaviksi, arkijärkisiksi ihmisiksi.

"Lisäksi on iso asia, että yksityisenä yrityksenä olemme vapaita kehittämään omaa toimintaamme haluamaamme suuntaan omien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan", Sanni Kallio kiteyttää.

Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Tavoite on laajentaa toimintaa laatu edellä.

"Motivoituneille ja asiakas edellä toimiville tekijöille riittää töitä."