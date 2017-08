Maaseutuparlamentissa hyväksytään ensimmäinen maaseutupoliittinen julkilausuma

Suomen ensimmäinen Maaseutuparlamentti järjestetään syyskuun alussa Leppävirralla. Kolmen päivän aikana keskitytään suomalaisen maaseudun mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki maaseudun asioista kiinnostuneet.

Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuylitarkastaja, tapahtuman tuottaja Antonia Husberg toivoo paikalle erityisesti kyläyhdistysten aktiiveja, yhteiskunnallisia päättäjiä ja yrittäjiä.

”Toivotan tervetulleiksi kaikki maaseudusta kiinnostuneet”, Husberg sanoo.

Tapahtumassa on luvassa keskusteluja, työpajoja ja retkiä Leppävirran lähialueille, kuten Suonenjoelle, Joroisiin ja Heinä­vedelle.

Maaseutupolitiikan neuvoston Manen lisäksi Suomen kylätoiminta ry on ollut vahvasti mukana järjestämässä tapahtumaa.

Pohjois-Savon kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija kertoo, että tapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut reilut 400 henkilöä.

”Olemme pyrkineet siihen, että maaseutu näyttäytyy parlamentissa mahdollisimman monipuolisena”, Kaija kertoo.

Viikonlopun aikana hyväksytään maaseutupoliittinen julkilausuma.

Husbergin mukaan kyseessä on ensimmäinen yhteinen, vahva kannanotto maaseudun puolesta.

”Kannanotto on maaseudulla asuvien ja siellä toimivien näkemys siitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Kannanotto on tarkoitus viedä poliittiseen päätöksentekoon”, hän sanoo.

Julkilausumassa painotetaan yrittäjyyden, toimivien liikenneyhteyksien, laadukkaiden palveluiden, osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin merkitystä maaseudulla.

Suomen maaseudun julkilausuma viedään myös Euroopan maaseutuparlamenttiin, joka järjestetään Hollannissa lokakuussa.

”Saamme näkökulmamme mukaan eurooppalaiseen maaseudun kehittämisen keskusteluun”, Husberg sanoo.

Hänen mukaansa julkilausuma on tärkeä työkalu maaseutu­politiikan laajalle verkostolle.

Lausumaa voi parhaillaan kommentoida verkossa Ota kantaa -palvelussa. Linkki löytyy Maaseutuparlamentin verkko­sivulta.

”Olisi hienoa, jos saamme seuraavan kahden viikon aikana ihmisiä verkossa tutustumaan ja kommentoimaan julkilausumaa.”

Leppävirralla on mahdollista tavata päättäjiä, yrittäjiä, yhdistysten aktiiveja.

Merja Kaijan mukaan viikon­loppuna voi verkostoitua ja kertoa päättäjille ideoita, miten maaseudun elinvoimaisuus säilytetään.

”Olemme pyrkineet pitämään työpajat keskustelevina, jotta niissä voi tuoda omia, konkreettisia näkemyksiä esille”, Kaija sanoo.

Hän painottaa, ettei tapahtuman nimestä pidä hämääntyä. Kyse ei ole politiikasta vaan keskusteluista ja yhdessäolosta.

”Tapahtuma on avoin kaikille, ketkä ovat kiinnostuneita maaseudusta ja haluavat olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.”

Husberg kannustaa erityisesti päättäjiä paikalle. Viikonlopun aikana saa tietoa, mitkä maaseutupoliittiset kysymykset ovat tällä hetkellä pinnalla.

”Maaseutuparlamentti on erinomainen koulutustilaisuus kaikille kuntapäättäjille ja kansan­edustajille.”