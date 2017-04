Maatalouden tilanne näkyy huoltoyrittäjälle: "Konekanta meinaa rapistua"

Valttorin toiminta alkoi vuonna 1996 Valtran tai oikeammin silloisen Valmetin merkkihuoltona Jyväskylässä. Vuosien varrella kokemusta on kertynyt muistakin merkeistä, ja nykyään Valttori on traktoreita, kiinteistönhoitokoneita ja maarakennuskoneita huoltava raskaskonekorjaamo.

Yrityksellä on raskaskonekorjaamot Jyväskylässä, Suolahdessa, Pieksämäellä, Tampereella ja Viitasaarella. Lisäksi Vantaalla toimii hydrauliikkahuolto, jonka toimittamilla osilla useampikin maahantuoja varustelee koneitaan.

"Huollamme kaikkea mahdollista. Yhteistä huollettaville on kuitenkin liikuteltavuus ja se, että asiakkaan liiketoiminta on kiinni koneen toiminnasta. On meitä pyydetty korjaamaan hautausmaan arkunnostolaitettakin ja on osallistuttu paperitehtaan kunnossapitoon, mutta pääpaino on kuitenkin liikkuvassa konekannassa", toimitusjohtaja Pentti Luoma sanoo.

Tekniikan kehittyminen näkyy myös huoltoyrityksissä. Nykyisissä koneissa huoltomiestä työllistävät useimmiten sähköviat. Vanhemman kaluston ongelmakohdat liittyvät lähinnä mekaaniseen kulumiseen.

"Vanhoissa koneissa on yksinkertaisemmat sähköjärjestelmät ja sähköllä toimivia osia on vähemmän. Mekaaninen kuluminen johtuu siitä, että käyttötunteja on ehtinyt kertyä enemmän", Luoma tiivistää.

Konehuollon sesonkiaika kestää maatalouspuolella maaliskuusta toukokuuhun.

"Kesäaika on lähinnä ongelmanselvittelyä", Luoma kertoo.

Syyskuussa alkaa toinen sesonki, kun kiinteistönhuoltopuolen koneita laitellaan valmiiksi talvea varten.

"Ja seuraava sesonki on, kun lumet ja pakkaset tulevat. Silloin huoltoja tarvitsevat nekin, jotka eivät muistaneet huollattaa koneitaan ajoissa", Luoma hymyilee.

Huolto- ja korjaamopalveluiden lisäksi Valttorin palveluihin kuuluvat varaosat, laakerit ja öljyt. Varaosapuolella on tarjolla alkuperäis-, tarvike- ja käytetyt varaosat.

"Agrolin voiteluaineiden maahantuonti Ruotsista aloitettiin vuosi sitten helmikuussa. Sen myynti on mennyt aikalailla odotusten mukaan. Traktoreiden lisäksi öljyä menee paljon kurottajiin ja kaivinkoneisiin."

Talouden suhdannevaihtelut näkyvät huoltoyrityksissä. Luoman havaintojen mukaan maatalouden heikko tilanne näkyy nyt myös huoltojen lykkäämisenä.

"Sellaisia merkkejä on ilmassa, että konekanta meinaa rapistua. Suosittelen huoltamaan koneita, jotta ne säilyttävät käyttöarvonsa. Vanhan koneen hyvä puoli on, että sen pääomakulu on jo pieni. Käyttömukavuus on uusissa koneissa parempi, mutta epäilen, että onko viisi vuotta uudempi kone tuoton ja työtehon kannalta ratkaisevasti vanhaa parempi."

Kiinteistönhoitokoneissa tilanne on toinen. Koneet huolletaan säännöllisesti.

"Kiinteistöpuoli ei ole niin suhdanneherkkää, sillä pihat ja parkkipaikat on pidettävä kunnossa. Lisäksi ala on niin tiukasti kilpailtua, että yrittäjillä ei ole varaa päästää työkoneitaan heikkoon kuntoon."

Luoma huomauttaa, että hyville huoltomiehille riittää varmasti töitä myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä osaavista tekijöistä on jopa hienoinen pula.

"Tämä on hyvä vaihtoehto ammattia miettiville nuorille. Varman työllisyyden lisäksi tässä ollaan tekemisissä jatkuvasti kehittyvän tekniikan ja yhä tärkeämpänä osana asiakaspalvelun kanssa. Sähkö- ja hydrauliikkakaaviot pitää ymmärtää, mutta asenne on se tärkein tekijä."

Huoltoyrityksen tulevaisuuteen Luoma suhtautuu luottavaisesti.

"Traktoripuolen huollot luultavasti vähenevät jonkin verran, mutta ovat silti meille tärkeitä. Maarakennuspuoli on suhdanneherkkää. Kiinteistöpuoli on siinä mielessä tärkein, että se on vakaata. Harva lykkii kolalla kerrostalon pihaa."