Maidontuottaja: "Lypsykarjatalous säilyy ja on varmimpia tuotantomuotoja myös tulevaisuudessa"

Laihialainen Timo Kamila on siirtänyt lypsykarjatilansa laajennussuunnitelmat tulevaisuuteen.

"Lypsyrobotin hankintaa on hieman mietitty, mutta investointi edellyttäisi karjamäärän lisäämistä nykyisestä 45:stä kuuteenkymmeneen. Niin pienellä laajennuksella ei juurikaan olisi taloudellista merkitystä lopputulokseen, joten ainakaan lähiaikoina investointia ei olla toteuttamassa", Kamilan tilan isäntä sanoo.

Sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin 24 vuotta sitten. Perinteinen, 18 lypsävän maitotila vaihtoi isäntää aikaan, jolloin Suomi oli hakenut EU-jäsenyyttä ja maatalous eli suurta murroskauttaan.

"Epävarmuudesta huolimatta emme jääneet kuitenkaan miettimään. Toteutimme suunnitelmat ja teimme Seija-emännän kanssa tilakaupat. Ajattelimme jo silloin, että lypsykarjatalous tulee säilymään ja on maatalouden varmimpia tuotantomuotoja myös tulevaisuudessa. Uskallamme olla edelleen samaa mieltä."

Vuonna 2000 Kamilan tilalla otettiin käyttöön lypsyasemalla varustettu pihatto ja maidontuotannolle piirrettiin uudet suuntaviivat. Lypsykarjan valtaroduksi valikoitui ajan myötä ayrshire.

Reilun kahden vuosikymmenen aikana Kamilan lypsykarjatilaa on laajennettu hallitusti, hillitysti ja tarpeen mukaan.

"Olemme pyrkineet rakentamaan tilasta kahden ihmisen työpaikan, jossa kustannukset pysyvät kurissa ja työmäärä kohtuullisena", Timo-isäntä paljastaa.

Metallisepäksi kouluttautunut ja maatalouslomittajana työskennellyt Timo pitää tärkeänä myös tilan ulkopuolelta hankkimaansa työkokemusta.

"Kokemukset lisäävät näkemyksiä ja monipuolisuus säästää myös euroja. Metalliseppänä pystyn pitämään oman tilan koneet kunnossa ja siinä sivussa voin naputella muutaman lisäeuron tarjoamalla palveluksiani myös ulkopuolisille. Haittaa ei ole myöskään kotitalousteknikoksi opiskelleen emännän taidoista", Timo muistuttaa hymyillen.

Vaikka Kamilan isäntäparin kokemus maataloudesta on vahvalla pohjalla, niin tilalla käytetään tarpeen tullen myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Esimerkiksi jalostussuunnitelma tehdään yhdessä jalostusneuvojan kanssa.

"Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön. Heiltä löytyy ammattitaidon lisäksi myös viimeisimmät tiedot, joten tällä yhtälöllä rakennetaan toimivin kokonaisuus."

Karjanjalostuksessa panostetaan Kamilan tilalla kokonaisuuteen, mutta kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös eläimen kestävyyteen.

"Maidontuotanto on pitkä ketju, jossa on osattava huomioida myös ne heikoimmat lenkit. Esimerkiksi jalostuksella olemme pyrkineet kitkemään heikkoudet ja korostamaan karjan parhaita puolia. Varsinkin nyt on laadun oltava kohdillaan ja pitoisuuksien hyvät. Keskituotosta nostamalla saadaan parannettua myös kannattavuutta, joten ruokinnankaan suhteen ei kannata tinkiä", Timo-isäntä tietää kertoa.

Ruokinnan suhteen painopiste on laadukkaassa säilörehussa sekä kioskista jaettavassa väkirehussa.

"Hyvä säilörehu vaikuttaa suoraan maitomäärään, joten ruuan määrän ja laadun suhteen emme tingi."