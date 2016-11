Metsäkoneyrittäjä: "Olisi koko metsäketjun etu, että puuta tulisi markkinoille tasaisesti"

Toisen polven metsäkoneyrittäjä Mika Aaltonen (43) korjasi lokakuussa puuta Versowoodille Mäntsälän Sulkavalla. Kuusitukkia kaatui ja sitä ajettiin laanille reilun 300 kuution päivävauhtia. 11 hehtaarin päätehakkuualasta raivataan pelto, joten jättöpuitakaan ei tarvinnut miettiä.

Kesän ja syksyn säät ovat olleet ihanteelliset. Näin hienoa syksyä ei ole aikaisemmin osunut minun kohdalleni, 24 vuotta yrittäjänä toiminut Aaltonen iloitsee.

Kevät puolestaan oli poikkeuksellisen hankala. Silloin Aaltosen koneketjut seisoivat 7,5 viikkoa kelirikon vuoksi.

Vaikka tukkia sahataan paljon, on korjuu ollut tänä vuonna rykivää hommaa. Leimikoista tuntuu olevan pulaa eikä seuraavasta työmaasta tiedä etukäteen. Kädestä suuhun eletään. Metsänomistajat saattavat odotella edelleen hintojen nousua, mutta en oikein usko, että sitä lähiaikoina tulee, Aaltonen pohtii.

Mäntsälän hakkuulta puut kuljetetaan saman tien 35 kilometrin päähän Versowoodin sahalle Riihimäelle.

Konekorjuu Aaltonen Oy:llä on kaksi monitoimikonetta ja kaksi ajokonetta. Toinen ketju tekee pääasiassa harvennuksia Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeelle. Koneet pyörivät Lopen, Riihimäen, Hausjärven, Hyvinkään ja Mäntsälän metsissä. Yrityksen varikko sijaitsee Lopen kirkonkylässä.

Työntekijöitä on omistajan lisäksi kolme ja yrittäjän 70-vuotias is Antti Aaltonen ajaa myös silloin tällöin koneita.

Tällä hetkellä päivät venyvät 12–14-tuntisiksi. Kysyntä vaihtelee niin paljon, etten pysty palkkaamaan lisää työntekijöitä, vaikka toiselle vuorolle olisi juuri nyt tarvetta. Hiljaiset ajat ovat ongelma, Aaltonen tietää.

Aaltosen kaikki koneet ovat olleet John Deere -merkkisiä vuosituhannen alusta asti.

Parasta näissä koneissa on pyörivä ja vakaava ohjaamo. Hytissä on helppoa ja mukavaa olla, kun kulku on pehmeää. Koneet ovat olleet myös erittäin käyttövarmoja, Aaltonen kiittelee.

Sekä monitoimi- että ajokoneilla työskennellään 10 000–12 000 tuntia – noin viisi vuotta – ennen kuin ne laitetaan vaihtoon.

Vaikka puun kysyntä näyttäisi muutaman vuoden sisällä lisääntyvän ja alan näkymät ovat muutenkin valoisat, Aaltonen ei suunnittele kolmannen korjuuketjun hankkimista. Kahdella ketjulla hän tekee noin 700 000 euron vuosiliikevaihtoa.

"Investointi kolmanteen ketjuun olisi yli miljoona euroa ja silloin pitäisi olla parempi varmuus tulevasta."

Aaltonen on hakannut Versowoodille neljä vuotta. Sinä aikana Etelä-Suomeen on tullut lisää yrittäjiä.

Kilpailu on mennyt koko ajan kireämmäksi, sillä konetarjontaa on. Taksat ovat kovan kilpailun vuoksi viime vuosina hieman laskeneet, mies harmittelee.

Olisi koko metsäketjun etu, että puuta tulisi markkinoille tasaisesti. Metsänomistajien kannattaisikin myydä puuta tasaisesti eikä odotella hintapiikkiä, jota ei ehkä kuitenkaan tule, Aaltonen rohkaisee.

Konekorjuu Aaltonen Oy

Loppi.

Omistaja: Mika Aaltonen.

Kalusto: JD-harvesterit 1270E ja 1170E ja kaksi JD 1110E -ajokonetta, lavettiauto koneiden kuljetukseen

Liikevaihto noin 700 000 e/v.

4,5 työntekijää.

Sopimuskumppaneina Versowood Oy ja MHY Kanta-Häme.

Toimialueena Loppi, Riihimäki, Hausjärvi, Hyvinkää ja Mäntsälä.