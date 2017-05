Metsän arvo kiinnostaa luopumistilanteessa

Metsänomistajien nopean ikääntymisen takia sukupolvenvaihdoksia, tilakauppoja ja näihin liittyviä metsätilojen arviointeja tehdään ahkerasti koko maassa. Tyypillinen metsänomistaja on iältään 60-vuotias.

– Kun metsä vaihtaa omistajaa, tarvitaan puolueeton arvio metsätilan arvosta, aluevastaava Pekka Kasurinen Sodankylän metsänhoitoyhdistyksestä kertoo.

Samalla kun tila arvioidaan, kannattaa myös päivittää metsäsuunnitelma.

– Arviointi on parin päivän savotta. Ensimmäinen päivä vietetään maastossa, toisena lasketaan puuston määrä ja korjaillaan kuviotietoja. Tila-arvion hinta on muutamia satoja euroa ajankäytöstä riippuen.

Arviossa määritellään muun muassa metsämaan arvo, puuston tilavuus puutavaralajeittain, hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet. Faktojen perusteella puustolle ja tilalle määritellään markkina-arvo summa-arvomenetelmällä.

– Arviota voi käyttää muutaman kuukauden, ehkä jopa vuoden, tämä riippuu puun markkinatilanteesta.

Arviota voidaan hyödyntää muun muassa tilakaupassa, sukupolvenvaihdoksessa, perinnönjaossa, halkomisessa ja tilan vakuusarvon määrittelemisessä. Kasurinen sanoo, että arvion tuloksena saatu käypä arvo on eri asia kuin tilan verotusarvo. Kauppahinta taas on osapuolten välisen sopimuksen tulos.

– Verottajan määrittämää verotusarvoa ei välttämättä kannata käyttää omaisuuden siirrossa, sillä luovutusvoittoveron tai perintö- ja lahjaveron määrä saattaisi nousta liian korkeaksi.



Metsäomaisuuden arviointia helpottavat sähköiset metsäsuunnitelmat, jotka ovat parhaimmillaan lähes reaaliaikaisia. Moni metsänomistaja onkin hylännyt paperille painetut pumaskat, jotka ovat ajan tasalla vain tekohetkellä, ja siirtynyt sähköiseen versioon.

Niin myös Sodankylässä, jossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt sähköisiä suunnitelmia Silvanetti-ympäristössä vuodesta 2010.

– Verkossa on jo kolmannes jäsenten metsäsuunnitelmista eli noin 500 kappaletta.

Sukupolvenvaihdoksia tehdään metsänomistajien luontaisen poistuman johdosta tai sitten suunnitellusti. Suunnittelussa huomioidaan luopujan tulevaisuuden turvaaminen ja jatkajan toimintamahdollisuudet.

– Suunnittelulla pystytään vaikuttamaan metsälön toimintaan. Luopujalle voidaan esimerkiksi pidättää asumisoikeus tai jopa hakkuuoikeuksia tilaan. Hallintaoikeuksia ei yleensä kannata pidättää.

Tilan luovuttamisen vaihtoehtoja kannattaa ryhtyä pohtimaan jo siinä vaiheessa, kun jälkikasvu on täysi-ikäistä. Metsänomistajien keski-iän nousu 54 vuodesta (1990) 60 vuoteen (2012) osoittaa, että metsäomaisuudesta luovutaan usein liian myöhään.

– Kun omaisuus otetaan vastaan lähellä eläkeikää, ja kun siitä lähivuosina taas luovutaan, perintö- ja lahjaverot maksetaan moneen kertaan. Kannattaisi harkita omaisuuden siirtämistä yhden sukupolven yli, Kasurinen ehdottaa.



Metsänhoitoyhdistyksen tekemä arviointityö poikkeaa alan muista toimijoiden työskentelystä etenkin siinä, että yhdistyksen toiminta perustuu lakiin.

– Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että metsänomistaja saa metsästänsä parhaan tuloksen.

Kasurisen mielestä metsänomistajien kannattaa pitäytyä omassa metsänhoitoyhdistyksessään, vaikka lakisääteinen metsänhoitomaksu poistuukin vuoden vaihteessa; verotus, lainsäädäntö ja tuet ovat jatkuvassa muutoksessa.

Asioista on vaikea saada oikeaa tietoa ilman koulutusta ja neuvontaa. Myös yhdistyksen jäsenilleen tarjoama edunvalvonta korostuu jatkossa.

– Metsänomistajan kukkarolle on tulijoita, mutta kun metsänomistaja tarvitsee kukkarolleen täyttäjää, siitä eivät huolehdi muut tahot kuin metsänhoitoyhdistykset.

Metsänomistajat ikääntyvät

Keski-ikä on 60 vuotta.

Vuonna 1990 metsänomistajien keski-ikä oli 54 vuotta.

Nykyään eläkeläiset omistavat metsätiloista 45 prosenttia.

Metsäomaisuutta siirrettään suvussa 10 000–15 000 kertaa vuodessa.

Suvun ulkopuolisille metsää myydään 2 500–3 000 kertaa vuodessa.

TEKSTI JA KUVA KARI LINDHOLM