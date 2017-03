Missä lehmä? Eläinten etsiminen on aikasyöppö, jonka voi automatisoida

IoAgrit Oy sai alkunsa, kun Microsoft lopetti Salon tehtaan ja samalla tuotekehityksen parissa työskennelleeltä Arto Kankaalta meni tuttu työpaikka alta.

"Vaihtoehtona oli alkaa kulkea asuinpaikastani Liedosta töissä Espoossa, eikä jatkuva reissaaminen houkutellut. Aloin miettiä sopivaa liikeideaa ja oman yrityksen perustamista."

Vastaus löytyi, kun hän vieraili synnyinseudullaan Kauhavalla kaverinsa Eetu Aron Aromaan tilan pihattonavetassa, jossa on yli 200 lypsävää.

"Kysyin heiltä, että miten voisin auttaa. Eetun rouva Paula vastasi, että aikaa saisi olla enemmän."

Kangas kellotti muutaman päivän ajan, mihin aikaa navettatöissä oikeasti kuluu. Ylivoimaisesti eniten sitä kului eläinten etsimiseen lypsyä, siemennyksiä tai hoitotoimenpiteitä varten.

"Määrä tietysti vaihtelee, mutta mittausten aikana keskimäärin viittä eläintä piti etsiä päivittäin, ja yhtä eläintä kohti meni 15 minuuttia. Se tekee tunnin ja 15 minuuttia päivässä."

Toista vuotta kestäneen tuotekehityksen ja siihen kuuluvan testauksen jälkeen FindIt-etsintäjärjestelmä alkaa olla valmis myyntiin. Järjestelmää on testattu käytännössä Aromaan tilalla. Siihen kuuluu lehmäkohtainen lähetin, joka kiinnitetään pantaan, serveri ja vaihtoehtoisesti erillinen päätelaite tai älypuhelimen kautta käytettävä sovellus eli appi.

Kun päätelaitteesta tai puhelimesta valitaan lehmän nimi, lähettimen led-valot alkavat vilkkua. RF-signaalin kantavuus on kaksi kilometriä. Järjestelmän veroton hinta on 100 euron luokkaa eläintä kohti. Patenttihakemus on vetämässä.

"Järjestelmään on tulossa lisäominaisuutena kiimantunnistus. Se valmistuu näillä näkymin kesäkuussa ja voidaan asentaa softa-päivityksenä netin kautta", IoAgrit Oy:n yrittäjiin kuuluva myyntijohtaja Samuli Mäkinen kertoo.

Teknisesti laitteen saisi toimimaan esimerkiksi lypsyrobotin tai ruokinta-automaatin kanssa. Kehitetty paikannustekniikka tarjoaa mahdollisuuksia myös muihin innovaatioihin.

Järjestelmän hankkimiseen voi hakea investointitukea, joka on 30 prosenttia. Järjestelmä edistää eläinten hyvinvointia. Lisäksi se edistää työntekijöiden hyvinvointia, sillä mitä vähemmän aikaa eläinten parissa vietetään, sitä pienemmäksi laskee tapaturmariski.

Kangas ja Mäkinen myöntävät auliisti, että heidän kohderyhmänsä Suomessa on verraten pieni. Eniten hyötyä etsintäjärjestelmästä on heidän mukaansa yli 100 eläimen tiloilla. Kiimantunnistus-ominaisuuden myötä järjestelmä voi kiinnostaa myös hieman pienempiä tiloja.

"Päätähtäin on viennissä. EU:ssa on 22 miljoonaa lehmää, ja tilakoot ovat monessa maassa Suomeen verrattuna suurempia."

Yrittäjät ovat esitelleet FindIt:iä kotimaassa Okrassa ja Sarkamessuilla. Jälkimmäisestä saatiin myös ensimmäinen tilaus.

"Viime vuoden EuroTierissä kiersimme kartoittamassa mahdollisia jälleenmyyjiä eri puolilta Eurooppaa. Heidän viestinsä oli, että järjestelmälle löytyy kysyntää ja kiimantunnistuksen lisääminen järjestelmään tekee siitä vielä houkuttelevamman, lyhyen takaisinmaksuajan takia."

FindIt:llä on myös kilpailijoita. Kangas ja Mäkinen arvioivat, että FindIt:n vahvuus kilpailijoihin verrattuna on paikannusominaisuus, joka mahdollistaa eläimen nopean löytämisen.

IoAgrit on rahoittanut tuotekehityksen ja muun yritystoiminnan pitkälti omistajiensa rahapusseista. Tukea on saatu Ely:ltä yrityksen perustamiseen ja Tekesin Tempo-projektista markkinoiden tutkimukseen ja kartoitukseen.

IoAgrit Oy

Toimiala teknologiayritys, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita maatalouteen.

Kotipaikka Lieto.

Yrittäjät Arto Kangas, Samuli Mäkinen ja Anssi Virta. Omistuspohja laajenemassa.

Työntekijöitä yrittäjät mukaan lukien viisi.

Liikevaihto ensimmäinen tilikausi kesken.