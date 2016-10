Navetan varavoima ja palohälyttimet kunnossa, mutta mistä saadaan vettä hätätilanteessa?

Suomalainen Maaseutu 21:00 Visa Vilkuna

Sähkökatkojen varalta uusissa kotieläinrakennuksissa on poikkeuksetta varavoimajärjestelmä. Rakennuksiin vaaditaan edistyksellisiä palohälytinlaitteistojakin, vaikka rakennus on betonia ja terästä. Moni on kuitenkin tyystin unohtanut vesihuollon.