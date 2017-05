Niitto vai niittomurskaus?

Suomessa tästä korjuutyylistä on käytetty hieman harhaanjohtavasti termiä suoraniitto. Suoraniitto, englanniksi ”direct cut” tarkoittaa aina niittoa ja sadon korjuuta samalla kerralla. Kokoviljasäilörehua tehtäessä ajosilppuri varustetaan suoraniittovarustuksella, jolloin niitto, murskaus ja kuormaus tapahtuvat samalla ajokerralla.

Etelässä aurinko paistaa kuumemmin, jolloin luoko kuivuu nopeammin. Mutta kokemukset osoittavat, että Suomessakin melko nuorena ja lehtevänä niitetty nurmi kuivahtaa melko nopeasti, etenkin jos se pöyhitään. Mitä korsiintuneempaa nurmi on, sitä hitaammin pelkästään niitetyn nurmen kuivuminen tapahtuu.

Kolmen tai jopa neljän sadon menetelmällä korsiintuminen ei liene ongelma ja pelkkä niitto saattaa olla hyvä ratkaisu tietyille tiloille. Niitossa ja luokokuivauksessa sänki on jätettävä muutamaa senttiä pitemmäksi, sillä pitemmän sängen päällä kuivuminen on myös nopeampaa. Epätasaisella pellolla ja lyhyellä sängellä pöyhintä ja karhotus saattavat nostaa maasta haitallisia mikrobeja rehuun.



Viime kesänä Laukaassa tehdyssä käytännön kokeessa verrattiin niittoa ja niittomurskausta. Tarkemmat tiedot kokeen tuloksista julkaistaan Koneviestin numerossa 13 syyskuussa. Tutkimuksessa korsiintumisen alussa olevan nurmen ensimmäisen sadon niitto ja niittomurskaus tehtiin verraten lyhyeen, noin viiden sentin sänkeen. Kesäkuun 12. – 13. päivä niitetyn nurmen D-arvo oli keskimäärin 650 tasossa.

Vaikka niitettyä nurmea pöyhittiin ja karhotettiin sekä niittomurskattu karhotettiin, rehuun ei tarttunut maasta haitallisia mikorbeja ja rehun laatu tältä osin pysyi erinomaisena. Havaintona todetiin, että kun pelto on kunnossa, niin rehu pysyy puhtaana myös lyhyehköllä sängellä pöyhinnästä ja karhotuksesta huolimatta.

Kokeessa niittomurskattu nurmi kuivui tavoitteena olleeseen 32 – 24 kuiva-ainepitoisuuteen kolmessa tunnissa. Niitetty heinä kuivui yhdellä pöyhinnällä tavoitteeseen viidessä tunnissa. Eli korjuutekniikan kannalta merkittävää eroa ei syntynyt.

Kokeessa laskettiin hehtaarikohtaiset kustannukset, jotka olivat lähes samalla tasolla kummallakin menetelmällä. Niitetyn nurmen työmäärää lisäsi pöyhintä. Ainut merkittävä ero korjuumenetelmissä tuli työssä tarvittavan traktorin koossa.

12-metristä niittokonetta veti noin 160-hevosvoimainen traktori, kun reilun kymmenmetrisen niittomurskaimen eteen piti valjastaa sata hevosvoimaa järeämpi traktori. Myös pelkkä niittokone on samanlevyistä niittomurskainta huokeampi.

Jos tilan järeälle traktorille löytyy tarpeeksi muuta käyttöä niittomurskauksen lisäksi, menetelmä on taloudellisesti kannattava. Mutta suunniteltaessa niittotehon kasvattamista tapauksessa, missä kyllin tehokasta traktoria ei ole saatavilla, kannattaa pelkkään niittoon siirtymistä harkita. Pienemmällä traktoilla ja keveämmällä koneella pellon tiivistyminenkin vähenee.



Jotta valinta niiton ja niittomurskauksen väillä olisi helpompaa, tutkimisen arvoisia asioita olisi ainakin seuraavat seikat:

- varisemistappiot nuorena niitetyllä ja apilaa sisältävällä nurmella

- sadekuuron aiheuttama nurmen kastuminen ja uudelleen kuivuminen

- sateiden aiheuttamat ravinnetappiot

- pitemmän sängen antaman nopeamman kasvuunlähdön vaikutus kokonaissatoon

Valinta niiton ja niittomurskauksen välillä on aina tilakohtainen ratkaisu. Harkintaa tehtäessä kannattaa kysellä eri korjuumenetelmiä käyttävien viljelijöiden ja urakoitsijoiden kokemuksia oman päätöksenteon pohjaksi.

TEKSTI JA KUVAT VISA VILKUNA