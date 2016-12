Oma maksupääte kasvatti tilamyymälän kertaostosta

Aluksi tilalla oli käytössä vain käteismaksu, maksupäätteen hankintaa suunniteltiin pitkään. Jetta Isopahkalan mukaan monet tarjolla olevat vaihtoehdot tuntuivat tarpeeseen nähden arvokkailta. Tilalla on nyt otettu käyttöön puhelimella käytettävä maksupääte.

Maksupäätteitä tarjoavat muun muassa pankit ja puhelinoperaattorit yhdessä kumppaniensa kanssa. Suuri toimija markkinoilla on myös maksunvälitysyritys Nets. Suurten palveluntarjoajien rinnalle on noussut liuta vähemmän tunnettuja toimijoita, kuten puhelimella käytettävää korttipäätettä tarjoava iZettle.

Maksupäätteen hinta myyjälle muodostuu käytännössä aloitusmaksusta, maksupäätteen kuukausimaksusta sekä päätteen vaatiman nettiliittymän kuluista. Lisäksi maksutapahtumista veloitetaan provisio, joka vaihtelee eri järjestelmissä muutamista prosentin kymmenyksistä vajaaseen kolmeen prosenttiin ostoksen loppusummasta.

Korventaustan tilalta on myyty lihaa viitisen vuotta. Isopahkalan mukaan osa asiakkaista on kokenut puutteena, että ostoksia ei voinut maksaa kortilla. Monet ovat tottuneet siihen, että kortti käy lähes joka paikassa ja käteistä ei ole lainkaan mukana. Vakioasiakkaat olivat toki oppineet varaamaan käteistä mukaan, heille korttimaksun mahdollisuus on tullut iloisena yllätyksenä.

Tilalla päädyttiin kokeilemaan iZettlen päätettä. Vinkki laitteeseen tuli paikalliselta parturi-kampaajalta, jolla Isopahkala sekä hänen puolisonsa Joni Järvelä ovat käyneet. Kun kaveri kehui laitetta, asiaa ruvettiin tutkimaan perusteellisemmin. Kuukausimaksuton vaihtoehto tuntui helpolta tavalta päästä alkuun ja kortinlukijakin oli kohtuullisen hintainen.

Vaikka järjestelmän provisio maksutapahtumasta onkin kalliimpi kuin monella kilpailijalla, pienelle kaupalle se on osoittautunut edullisemmaksi. Kun kauppa on avoinna vain neljänä päivänä kuukaudessa, kiinteät kulut eivät saa olla suuret.

– Jonakin kuukautena ei välttämättä tule kortilla juuri mitään, toisena tulee paljon enemmän. Ajateltiin, että joka kuukausi ympäri vuoden ei voi maksaa monen kympin kuukausimaksua. Kaikesta täytyy nykyään säästää, Isopahkala korostaa.

Korttitapahtumien määrä on Isopahkalan mukaan ollut lopulta pienempi kuin olisi voinut kuvitella. Kun kylällä järjestettiin iltatapahtuma, johon tilakin osallistui, myynnistä noin 10 prosenttia maksettiin kortilla, vaikka liikkeellä oli paljon uusiakin asiakkaita.

– Korttimaksun mahdollisuus on tuonut lisämyyntiä ja kertaoston määrä saattaa olla suurempi, kun rahan riittävyyttä ei tarvitse laskea niin tarkasti. Osalla asiakkaista olisi ostokset jääneet tekemättä, Järvelä kertoo.

Puhelimeen asennettavan sovelluksen oheen saisi myös erillisen kuittitulostimen, mutta sen puutuessa puhelimella on mahdollista lähettää kuitti tekstiviestinä tai sähköpostina. Isopahkala nauraa, että vielä tähän mennessä kukaan ei ole kuittia huolinut, vaikka sitä on tarjottu. Kassakoneesta saatava tosite on riittänyt.