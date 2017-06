Omatarvekanalasta munia ja terapiaa

Munat ovat kaikkein herkullisimpia ja myös terveellisimpiä, kun on vihreän ruohon aika. Jos kanalle antaa mahdollisuuden, se valitsee pihalta, laitumelta ja metsästä syödäkseen monia hyviä kasveja. Munien koostumus ja maku ovat silloin aivan omaa luokkaansa, verrattuna teollisella rehulla ruokittujen kanojen muniin, pienkanalan emäntä Kirsti Hassinen tietää.

Omatarvekanaloiden ja erityisesti kesäkanaloiden suosio on viime vuosien aikana kasvanut. Kirsti Hassisen kirja Omat kanat, omat munat (Tammi 2014) vastaa useimpiin pienkanaloitsijaa askarruttaviin kysymyksiin. Harva tietää, että kananomistajan on rekisteröidyttävä Eviralle kananpitäjäksi, ja kerrottava kananpidostaan myös kotikuntansa maaseutuviranomaiselle. Byrokratian ei kannata antaa lannistaa, kannustaa Hassinen:

– Kana on mitä parhain tuotantoeläin, mutta samalla lemmikki. Kanojen touhuja on terapeuttista seurata. Niiden puuhailua ja juttelua voin katsella vaikka kuinka pitkään. Stressi siinä katoaa. Kanat ovat mainio valinta myös lapsiperheeseen, sillä niiden hoitotoimiin voivat pikkulapsetkin osallistua. Pienikokoinen eläin ei pelota.

Kanoja voi myös ulkoiluttaa. Pieni kanaparvi oppii helposti seuraamaan hoitajaansa eritoten makupalojen toivossa.



Kesäkanojen pito on helppo tapa päästä munaomavaraiseksi. Kanat tarvitsevat kopin ja verkkoaitauksen, mutta turvallisissa olosuhteissa niitä voi pitää pihassa vapaana. Aitauksessa oleville kanoille on oltava tilaa vähintään kaksi neliötä kanaa kohden. Helpoimmalla kanojen ruokinnasta selviää käyttämällä kaupan valmisrehua. Lisäksi ne tarvitsevat kalkkia ja vettä. Aitauksessa oleville kanoille on niitettävä tuoretta heinää.

– Kanoille voi syöttää myös ruuantähteitä. Kompostiin ei tarvitse heittää juuri mitään, Kirsti Hassinen mainitsee kananpidon monista hyvistä puolista.

Hassinen kuitenkin muistuttaa, että kesäkanoja ei pidä ottaa huolettomasti, kuten ei kesäkissaakaan:

– Jos ottaa kesäkanan, on alusta lähtien tiedettävä, mitä sille syksyn tullen tekee. On pienkanaloita, jotka vuokraavat kesäkanoja, ja ottavat ne syksyllä takaisin. Myös tuotantotiloilta saa usein ilmaiseksi tuotannosta poistuvia kanoja, jotka kesäkanana saavat vielä pienen, hyvän jatkon elämälleen. Nämä kanat usein lopetetaan syksyllä.

Talveksi kanat tarvitsevat kunnollisen kanalan, jossa lämpötila pysyy plussalla. Maatiaiskanarodut pärjäävät viileämmissä oloissa kuin tuotantokanoina yleisesti pidetyt hybridit.



Usein pienkanalan pitäjien kanaloissa on kotimaisia maatiaisrotuja. Niin myös Kirsti Hassisen, jonka kotipihassa Kolilla tepastelee hornionkannan parvi. Suomessa on MTT:n ylläpitävä maatiaiskanarotujen säilyttäjäohjelma, johon liittyjät sitoutuvat pitämään vaalimansa kannan puhtaana.

– Maatiaiskanan säilyttäminen on sekin hauska ja hyödyllinen harrastus, johon toivon pienkanalan pitäjien mieluusti lähtevän mukaan.

Maatiaiskana ei ole lyhytikäinen lemmikki. Se voi elää ja munia kahdeksanvuotiaaksi ja pidempäänkin.

Jos tuotantotilalla pitää harrastekanoja, on hyvä rakentaa kanojen asumus ja tarha erilleen muiden tuotantoeläinten tiloista.

Pienkanalan pitäjän ABC

- Kanoilla on oltava aitaus, munintakopit/pesät ja orret yöpymistä varten, vaikka ne olisivatkin vapaina pihassa.

- Turvallinen aitaus on tarpeen myös mahdollisten irtokoirien ym. vaarojen varalta.

- Hanki valmisrehua tai perehdy kanojen ruokintaan niin, että osaat koota niille sopivan viljasekoituksen.

- Muista ilmoitukset Eviraan ja maaseututoimistoon.

TEKSTI JA KUVAT KIRSI HAAPAMATTI