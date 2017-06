Puintikustannukset kuriin hyvällä suunnittelulla: "On molempien osapuolien kannalta reilua käyttää tuntihintaa"

Jukka ja Kari Peipinen Forssan Koijärveltä hankkivat maatalousyhtymälleen 13 vuotta sitten uuden puimurin sillä ajatuksella, että koneella hoidetaan useamman tilan puinnit. Suunnitelma toimii edelleen ja 17-jalkainen New Holland CS 540 ahmii vuosittain kolmen tilan 300 hehtaarin viljat. Kone ja miehet viipyvät pelloilla 3–4 viikkoa.

"Paljon suurempaa pinta-alaa ei oikein ehtisi puida. Sääriskit olisivat liian suuret", Jukka näkee.

Urakointipuimuri on hyvässä toimintakunnossa ja maalissa, vaikka sillä on puitu jo 3 400 hehtaaria. Puintikoneistotunteja on kertynyt 1 400 ja moottoritunteja 1 860.

"Olemme olleet puimuriin todella tyytyväisiä. Mitään odottamattomia remontteja ei ole tullut. Isot hihnatkin ovat vielä alkuperäiset. Laakereita ja muita kuluvia osia on tietysti vaihdettu", Jukka kertoo.

Yrittäjät tekevät pienet huollot ja korjaukset itse, mutta tuttu huoltomies käy kerran vuodessa tekemässä puimuriin isomman huollon.

Peipiset nimeävät puimurinsa hyviksi puoliksi ketteryyden, tehon, hyvin läpäisevän koneiston, tasauspyörästön lukituksen ja pellon pinnan muotoja tunnustelevan leikkuupöydän.

Jukka Peipinen (67) ajaa pääasiassa puimuria ja Kari Peipinen (40) hoitaa viljan kuljetuksia kuivureille. Homma käy, kun kaikilla kolmella tilalla on riittävästi peräkärryjä. Jokaisella tilalla on myös oma kuivuri.

Peipiset tekivät ennen puimurin hankintaa kirjallisen sopimuksen naapuritilan kanssa rahtipuinneista. Sopimukseen laadittiin kustannuslaskelma ja sovittiin puintitunnin hinta. Sopimus antoi hyvän pohjan investoinnille.

Peipiset laskuttavat nyt noin 200 euroa puintikoneiston käyntitunnilta, mikä tekee hieman alle sata euroa hehtaarilta.

"On molempien osapuolien kannalta reilua käyttää tuntihintaa, sillä lakoutuneen viljan puiminen voi viedä tupla-ajan pystyssä olevaan viljaan verrattuna", Kari perustelee.

Puimurin hinta alkaa olla kuoletettu ja käyttökustannukset ovat melko edulliset. Puimurin vaihto ei ole vielä kuitenkaan mielessä.

Tarkan euron miehinä isä ja poika hitsasivat itse kuljetuslavetin leikkuupöydälle.

"Messuilla vähän katselin mallia ja otin muutaman valokuvan. Hyvä siitä tuli", Jukka hymyilee.

Maantieajoa puimurille ei kerry kovin paljon, sillä suurin osa lohkoista sijaitsee samalla aukealla. Kauimmaisin lohko on 25 kilometrin päässä.

Maatalousyhtymällä on viljelyssä 100 hehtaaria. Suunnitelmissa on kylvää tänä vuonna 50 hehtaaria Belinda-kauraa ja lopulle alalle ohraa ja vehnää.

Yrittäjät ovat suorakylväneet mustan mullan peltojaan vuodesta 2005 lähtien. Tiivistyneet kohdat he syvämuokkaavat syksyisin silloin tällöin Kongskilden Paragrupper -jankkurilla. Muuta muokkausta ei tehdä.

Konemiesten kesäpäivät kuluvat tiiviisti Vapon 30 hehtaarin turvesuota urakoiden. Suolle on tilalta matkaa vain 11 kilometriä. Turpeen käsittelyssä ja nostossa on mukana kolme traktoria.

Maatalousyhtymän kaivinkonetta käytetään etupäässä ojien kunnostuksessa suolla. Nykyistä laajempaa koneurakointia ei kesäaikaan enää mahdu yrittäjien kalenteriin. Talvella he hoitavat yksityisteitä noin sadan kilometrin matkalla.

"Puinti on mukavaa ja helppoa hommaa, mutta talven työt jätän jo mielelläni nuoremmille", Jukka hymähtää.