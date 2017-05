Sahatavaraa kevyellä kalustolla

Moottorisahaan perustuva yhden miehen sahalaitos on kätevä peli pienien tukkimäärien jalostamiseen. Juhana Kallion Logosol-merkkinen sahalaitos on ruotsalaista alkuperää. Logosol-tuoteperheen erilaisia puuntyöstövälineitä Suomeen tuovan haminalaisen Logogram-Finland Oy:n yrittäjä Alpo Paajanen kertoo myyneensä samantyyppisiä laitoksia Suomeen jo noin 5 000 kappaletta. Ruotsissa niitä lienee käytössä ainakin nelinkertainen määrä, ja nykyisin laitteita myydään ympäri maapalloa.

– Sahalaitoksen toimivuudesta kertoo se, että niitä ei juurikaan ole myynnissä käytettyinä, Alpo Paajanen kertoo.

– Ne myydään kaverilta kaverille. Tyypillisiä käyttäjiä ovat maatilojen tai metsätilojen omistajat, jotka haluavat jalostaa tuulenkaadot ja muut pienet puueränsä itse laudoiksi ja lankuiksi. Myös kesämökkirakentajat ovat merkittävä käyttäjäryhmä.

Paajasen myymän Logosol-sahauslaitoksen sydän on riittävän suuri, eli yli 50-kuutioinen moottorisaha joka on varustettu pitkällä halkaisulaipalla. Laitoksen runko, johon saha kiinnitetään ja jota pitkin sahaa liikutetaan on rakennettu anodisoidusta alumiinista. Alumiini on ruostumaton, vahva ja jäykkä materiaali, joten runko kestää hyvin raskastakin käyttöä ja säilytystä ulkotiloissa. Moottorisaha mukaan lukien yhden miehen sahalaitos maksaa hankkijalleen mallista riippuen 3 000 – 4 000 euroa.

Juhana Kallio viljelee sukutilaansa Sysmän Valittulan kylällä. Lisäksi hän harjoittaa pienimuotoista puunjalostusta ja pensionaattitoimintaa. Kaikessa toiminnassa on lähtökohtana ekologisuus ja kierrätettävyys. Rakentamisessa hän on esimerkiksi käyttänyt itse kehittämäänsä savimaalia, ja korjausrakentamista varten hän on tehnyt paikkakunnalla perinteisesti käytössä olleen listan näköistä listaa. Halkaisulaitteiden jatkeeksi Kallio on hankkinut jyrsin- ja höyläkalustoa niin, että sahatavaraostoksilla hänen ei juurikaan tarvitse käydä.



Yhden miehen sahalaitoksen suurena etuna Kallio pitää sitä, että tarvittaessa kevytrakenteinen laitos voidaan viedä vaikka metsään yhden, tavallista järeämmän tuulenkaadon luokse. Muutamankin puun halkaiseminen on laitoksella vaivan arvoista, sillä sahatavaraa tilalla tarvitaan aina.

– Alle traktorikuorman kokoista tukkierää ei juuri kannata lähteä kenttäsahalle viemään, ja kuormallisellakin hyöty valuu polttoainekustannuksina tielle. Tällä sahalla pystyy halkaisemaan lyhyitäkin pöllejä, Juhana Kallio sanoo.



Hän arvostelee kovin sanoin rakennepuutavaralta nykyisin vaadittavaa lujuussertifikaattia.

– Se on saanut monet pienimuotoista sahaustoimintaa harjoittaneet yritykset laittamaan lapun luukulle.

Kapealla halkaisulaipalla varustettuna järeä moottorisaha puree uraa kovaankin puuhun. Myös työskentelyergonomia on Kallion mukaan kunnossa. Jos sahattava tukki on todella järeä, voidaan laitoksen ohjurit kiinnittää kiinni suoraan puuhun kiinni. Tällöin säästytään raskaan kappaleen siirtelyltä kokonaisena.

Logosolin sahalaitosta on saatavana myös sähkösahalla varustettuna sinne, missä työmaalle on mahdollista järjestää sähköt. Alpo Paajasen mukaan kokenut tekijä pystyy yksin tuottamaan laitoksella 2 – 4 kuutiota sahatavaraa työpäivän aikana. Mikäli hänellä on apunaan kaveri, on tuottavuus vielä tätäkin parempi.

Juhana Kallio on ollut tyytyväinen hankintaansa. Sen avulla hän on esimerkiksi jalostanut myyntiartikkeliksi sellaista kovan tyvilahon vikuuttamaa kuusta, joka olisi jonkun toisen metsästä päätynyt polttopuukasaan. Kallion seuraava hankinta konepuolelle voi olla sellainen pieni pelletöintilaite, jolla hän saisi puristettua puuntyöstössä syntyvän purun ja lastut helpommin käsiteltäväksi polttoaineeksi.

