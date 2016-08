Saksassa maidon hinta 21 senttiä litralta, tuottaja menetti vuosikymmenen säästöt kahdessa vuodessa

Analyyttinen tuottaja pohtii valittamisen sijaan keinoja, joilla 190 lehmän tila selviää mahdollisimman vähin vaurioin maidon hintalamasta.

"Olen tinkinyt mahdollisimman paljon ostopanoksista ja kiinnitän erityistä huomiota rehun hintaan. Tilanne on monilla tiloilla niin tiukka, että väärällä hinnalla ostettu iso rehuerä voi viedä koko maitotilan konkurssiin", Claus-Henning Dittmer tietää.

Hän myy maitonsa viljelijöiden omistamalle, Saksan suurimmalle meijeriosuuskunnalle, Deutsches Milchkontorille. DMK maksaa tällä hetkellä maidosta 21 senttiä litralta. Dittmer on myös osuuskunnan hallituksen jäsen ja tietää hyvin markkinoidenkin vaikean tilanteen.

"Realiteetit on tunnustettava, vaikkei se mukavaa olekaan. Kiinan markkinoista saattaa löytyä pientä apua kannattavuuteen."

Yksityiset meijerit, kuten hollantilainen Friesland Campina, ovat saaneet kahden vuoden aikana joukkoihinsa paljon uusia tuottajia. Maidon tuottajahinta vaihtelee tällä hetkellä ostajasta ja alueesta riippuen 20:n ja 27 sentin välillä.

"Kannattavuusraja omalla tilallani on 28 senttiä litralta. Jotta voisin olla tyytyväinen, olisi hyvä saada 32–35 senttiä litralta", Dittmer laskee.

Dittmerin tila sijaitsee Saksan vahvimmalla maidontuotantoalueella Niedersachsen’issa, eli Ala-Saksissa, lähellä Hampuria. Alueella sataa noin 750 milliä vuodessa ja siksi ruoho kasvaa hyvin.

Tilan viimeisin investointi oli vuonna 2014 valmistunut pihatto. Se yhdistettiin käytävällä vuonna 2011 valmistuneeseen toiseen pihattoon, jossa sijaitsee myös 20-paikkainen lypsyasema. Investoinnit maksoivat 1,5 miljoonaa euroa. Dittmer sopi jo vuosi sitten paikallisen rahoittajapankin kanssa, että hän ei toistaiseksi lyhennä lainaa, koska se olisi mahdotonta.

Dittmerin mielestä Euroopan unionin ei pitäisi tukea tällä hetkellä lainkaan maidontuotannon investointeja, sillä tuotannon lisäämisessä ei ole hänen mielestään mitään järkeä.

Lypsäminen tapahtuu kaksi kertaa päivässä, mahdollisimman tarkasti 12 tunnin välein, ja vie 1,5 tuntia kerralla. Tilalla työskentelee Dittmerin sisar ja kaksi palkattua työntekijää

"Vähintään yhtenä päivänä viikossa lypsän myös itse, sillä tykkään siitä ja haluan nähdä eläimet riittävän usein. Vain olemalla lehmien joukossa näkee mahdolliset ongelmat."

Holstein-karjan keskituotos on tällä hetkellä 9 100 kiloa vuodessa. Tavoitteena on 9 500–10 000 kiloa vuoteen 2020 mennessä, jolloin tuotannon pitäisi muutenkin olla huippuvireessä.

"En suunnittele maidontuotannon laajentamista. Laitan mieluummin tulevat voitot säästöön, koska markkinakriisejä tulee jatkossakin."

Viljelyalaa tilalla on 95 hehtaaria, josta 60 hehtaaria on maissilla, 10 hehtaaria rukiilla ja 25 hehtaaria säilörehunurmella. Maissi ja ruis myydään tilalta ulos, sillä matkaa Hampurin vientisatamaan on vain 70 kilometriä. Myyntituotoilla ostetaan rehua.

Nuori isäntä on käynyt ottamassa oppia maidontuotantoon ulkomailta. Hän on työskennellyt kolmeen otteeseen uusiseelantilaisella ja kaksi kertaa amerikkalaisella maitotilalla.

"Uudessa-Seelannissa opin pienten tuotantokustannusten merkityksen ja Yhdysvalloissa suurtuotannon edut", hän summaa.