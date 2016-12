Suometsien harventaja on siirtymässä sarjatuotantoon: "Jarcracista tulee ihan koneen näköinen"

"Noin 50 konetta on tehty, jotka ovat lähes kaikki omia yksilöitään. Asiakkaiden kanssa tehdyn tehokkaan testauksen ja jatkuvan parantamisen kautta lastentaudit on saatu karsituiksi. Nyt kun sarjatuotannon aloitus alkaa olla käsillä, koneiden on oltava mahdollisimman identtisiä selkeitä ja helppokäyttöisiä", Jari Konttila sanoo.

Markkinoinnissa ja viennin aloittamisessa Kurun metsäoppilaitoksella pitkään työskennellyt Juhani Vuori on ollut korvaamaton apu aloittelevalle yrittäjälle. Pekka Kaarlejärvi on puolestaan piirtänyt teknisiä kuvia ja auttanut muutenkin suunnittelutyössä asevelihintaan.

Sarjatuotantoon tuleva Jarcrac EvoPro Dual on yhdistelmäkone, jota voi käyttää sekä harvesterina että ajokoneena. Kone voidaan varustaa joko Nisula 325 H-, Keto Forst- tai Am 300 -kaatopäällä. Nosturiksi voi valita Mowi P 30:n tai Kesla 202 T:n.

Konttilan mukaan Nisulan 325-kaatopää ja Mowin P 30 -liikeratakuormain ovat tuttuja ja koeteltuja Valtran A-sarjan metsäpaketista. Tällä yhdistelmällä koneen käytettävyys on ammattimaisella tasolla. Noin 34-senttisen puun poikki sahaavan 325:n alakarsintaterät pitävät puun tukevasti paikoillaan. Nosturin päässä on pikaliittimet kouranvaihdolle, jonka ansiosta muutos hakkuukoneesta ajokoneeksi hoituu muutamassa minuutissa.

Vetävällä telavaunulla varustettu kone on omiaan suometsien puunkorjuussa sulan maan aikaan. Jarcracissa on neljä neliötä telapintaa ja painoa noin 4 500 kiloa eikä kuorman kanssakaan kokonaispaino nouse yli kymmenen tonnin. Siitä voi itse kukin laskeskella paljonko painetta neliösentille tulee. Koneen 3,6 metrin pituisessa kuormatilassa on kolme karikkaparia, mutta valinnaisvarusteena on saatavana neljäs karikkapari, jolloin kuormatila pitenee 4,25 metriin.

Konttilan mukaan kiinnostuneita riittää joka päivälle ja aikaa menee melkoisesti sähköposteihin vastattaessa. Kaikkien yhteyttä ottavien asiakkaiden kanssa on oltava tosissaan, sillä koskaan ei tiedä kenen kanssa loppujen lopuksi pääsee kauppoihin. Rahoituksen järjestyminen tuntuu useille olevan hankalaa, sillä metsän vakuusarvo on melko vaatimaton.

Jari Konttila korostaa, että pienmetsäkoneen veroton hinta ei saa nousta paljon yli 100 000 euron, jos sillä meinataan tehdä tuottavaa savotointia. Koneen hintaa painetaan sopivaksi komponentteja ja raaka-aineita kilpailuttamalla. Osista mahdollisimman paljon hankitaan suoraan tehtailta ilman välikäsiä.

"Muutama vuosi sitten komponenttien hinnat olivat minulle huomattavasti kovempia kuin nyt. Valmistajat ovat kai huomanneet, että Jarcracista tulee ihan koneen näköinen ja vakavasti otettava laite. Niinpä he ovat asettaneet tuotteidensa hinnan kohtuulliselle tasolle", Jari Konttila kertoo hieman hämmästyneenä.

Jarcrac on saanut vientikaupankin käyntiin, sillä koneita on jo Virossa, Hollannissa, Tsekissä, Latviassa ja Ruotsissa. Hollannin maahantuojan toiveesta Jarcracilla on kehitetty aiempaa konetta 25 senttiä leveämpi Multipro-malli. Tässä 220 senttiä leveässä koneessa ohjaamo on etupäässä ja keulassa komeillee 3-pistenostolaite ja voiman ulosotto.

Hollannissa koneen monikäyttöisyys on erittäin tärkeä myyntivaltti. Leveä nostolaitemalli on mainio peli vaikka pienten alueiden heinänteossa ja muussa ympäristönhoidossa. Multiprossa on Perkinsin 73-kilowattinen moottori. Jari on hämmästynyt kuinka suppea valikoima tämä kokoluokan moottoreita on markkinoilla. Tiukat pakokaasumääräykset ovat vähentäneet valikoimaa.

"Jälkimarkkinointi eli varaosapuoli ja huolto ovat etenkin viennissä avainasemassa. Luonnollisesti tuotteen on oltava erinomainen, mutta muunkin palvelun oltava vähintään samaa luokkaa", Jari Konttila pohtii lopuksi.