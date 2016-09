”Tämä tilakoko riittää meille!”

Pudasjärvellä 30 lypsävän maidontuotantotilaa isännöivät Ulla ja Esko Rissanen ovat tyytyväisiä nykyiseen tilakokoonsa.

"Eiköhän tässä kahdelle ihmisille riitä töitä ja onhan ne yöunetkin paremmat, kun taustalla ei kummittele miljoonavelka. Laajennuspaineita jarruttavat lisäksi peltopinta-alan vähäisyys, sillä lisäpeltoa on lähes mahdotonta saada", isäntäpari Rissanen luonnehtii.

Vielä 26 vuotta sitten, kun Esko Rissanen otti kotitilan nimiinsä, 12 lypsävän maitotila lukeutui Pudasjärven suurimpiin.

"Aika oli toinen ja myös arvostus aivan omaa luokkaansa. Maidosta maksettiin kunnon hinta ja tilanpito oli muutenkin kannattavampaa. Muistan hyvin, kun esimerkiksi vuonna 1994, järjestyksessään toinen navetan laajennus tehtiin tulorahoituksella. Nykyään tällaisista hankkeista ei voi edes unelmoida", Esko-isäntä muistelee hymyillen.

Reilun 20 vuoden takainen parsinavetan laajennus oli isännän mukaan muutenkin mieleenpainuva, sillä tilalle hankittiin työtä helpottava lannanpoistokone.

"Vuonna 2000 aikaloikka nykyisyyteen sai myös jatkoa, kun asensimme navettaan ruokinta-automaatin sekä rakensimme rehusiilon."

Vuonna 2003 Rissasen maidontuotantotilalla kääntyi jälleen uusi sivu, kun maitotilaneuvojana toiminut Ulla tuli taloon emännäksi.

Agrologiksi kouluttautunut maatalon tyttö toi mukanaan myös viimeisimmät tiedot maidontuotannosta sekä vahvan kenttäkokemuksen.

"Erityisesti ruokinnan puolella olen pystynyt hyödyntämään maitotilaneuvojan ammattitaitoa", Ulla-emäntä iloitsee.

Vaikka hyvälaatuiseen säilörehuun painottuva karjan ruokinta on pääsääntöisesti emännän vastuulla, niin tilan ruokintasuunnitelman tekee kuitenkin ulkopuolinen maitotilaneuvoja.

"Minun tehtäväksi jää räätälöidä se sitten omalle karjalle sopivaksi. Tiedän kokemuksesta, että maitotilaneuvojien käytössä ovat uusimmat tietotaidot ja asiantuntijat pystyvät muutenkin peilaamaan tilan asioita hieman eri näkökulmista", Ulla-emäntä tietää kertoa.

Rissasen parsinavetassa on tällä hetkellä 30 lypsävää. Vuonna 2010 tehdyn laajennuksen nuorkarja sai omat tilat ja samalla myös parsipaikkoja lisättiin. Lypsypaikkojen määrä on nyt kokonaisuudessaan 38.

Rissasen isäntäpari panostaa myös karjanjalostuksen. Tilan valtaroduksi on valikoitunut holstein.

"Olemme tavattoman onnekkaita, kun karjamme jalostussuunnitelmista vastaa tunnettu jalostusneuvoja, Kimmo Pitkänen. Hän tietää mitä tekee, sillä jalostus on edennyt toivotun mukaisesti. Näkyvin muutos on esimerkiksi utarerakenne, joka on viimeisen 12 vuoden aikana kehittynyt merkittävästi", isäntäpari kiittelee.

Karjanjalostuksen tulevaisuuden tavoitteeksi Rissaset asettavat luonnollisesti kokonaisvaltaisen laadun.

"Maito on tämän tilan ainoa tulonlähde, joten siihen on pakko myös panostaa. Kaikki lehmät toki lypsää, mutta tuotosten takaamiseksi karjan tulee olla ennen kaikkea kestävä, terve ja hyvärakenteinen. Pidämme äärimmäisen tärkeänä, että yksinomaan jo vasikka saa elämälleen hyvän lähdön."