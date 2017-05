Tasaisuus valttia koneyrittämisessä

Päätökset ja kritiikit ovat olleet ilmeisen onnistuneita: reilussa kymmenessä vuodessa yhtiöstä on kasvanut merkittävä puunkorjuu- ja maanmuokkauspalvelujen tarjoaja Etelä-Karjalaan.

Savitaipaleella syntyneet Jarko ja Aki Kylliäinen menivät 1980- ja 90-lukujen vaihteessa ajamaan metsäkonetta Markku Olkkoselle. Yrittäjiä heistä tuli yhdessä Mika-veljen kanssa, kun metsäyhtiö tarjosi urakointisopimusta. Ensimmäinen alueurakointisopimus Metsäliiton kanssa solmittiin vuonna 2003.

Jarko kävi aikoinaan metsäkoulun ja Mika kouluttautui peruskoulun jälkeen putkimieheksi. Akilla on takanaan muurarin ja maatilapuolen koulutusta. Hän tunnustaa, että yrittäjyyttä varten olisi ollut hyvä istua enemmän koulun penkillä.

– Maatilan poikina me olemme kuitenkin synnynnäisiä konemiehiä. Alkuaikoina otimme töihin vain samanlaisia, mutta yrityksen tämän hetken kuskeista taitaa suurin osa olla jo kaupunkilaispoikia, Jarko tuumaa.

Tällä hetkellä Koneurakointi Kylliäinen tekee töitä Metsä Groupille ja Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaalle. Vuotuinen liikevaihto on yli kaksi miljoonaa euroa. Yrityksellä on leimikoilla viisi korjuuketjua ja kaksi osayritäjää. Maanmuokkausta tehdään kahdella tela-alustaisella koneella sekä yhdellä motoista. Siihen on tehty omana työnä kaivurivarustus. Kolmen osakkaan lisäksi koneiden puikoissa häärii kymmenkunta palkkatyöläistä.



Yrityksellä ei ole viime vuosina ollut vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Kylliäiset ovat yrittäneet pitää huolta maineestaan hyvänä työnantajana, ja Lappeenrannan kokoinen kaupunki houkuttelee nuoria miehiä asumaan. Työmaat löytyvät yleensä 70 kilometrin säteellä kaupungin teollisuusalueella sijaitsevalta huoltohallilta. Vuotuinen puunkorjuumäärä on ollut noin 200 000 kuutiometriä.

– Erikoisimpia hakkuita ovat tainneet olla myrskysavotat, hakkasimme Simpeleellä vuonna 2010 puoli vuotta sellaisia, Aki Kylliäinen kertoo.

– Meille on suuri etu siinä, että toimimme täällä metsäteollisuuden piippujen juurella.



Viimeiset viisi vuotta Kylliäiset ovat kasvattaneet yritystään maltillisesti. Uusiakin urakanantajia olisi ollut tarjolla, mutta niihin houkutuksiin veljekset eivät ole tarttuneet. Alueurakoinnista heillä on hyvää sanottavaa, vaikka se tietääkin lisää vastuuta.

– Alueurakoinnissa pystymme liikuttamaan koneita paremmin, ja ketjuttamaan puunkorjuuta leimikolta toiselle. Huonoa sopimusta ei pidä silti tehdä, korvauksen pitää olla sellainen että sillä elää, kertoo Jarko Kylliäinen.

Ketjutusta kannattaakin suunnitella: yrityksen lavettiauton mittariin kertyy vuosittain noin 70 000 kilometriä. Suunnilleen puolet ajasta lavetilla on jokin metsäkoneista. Koneiden lastaukset ja siirrot syövät työaikaa.

Konekantaa veljekset uusivat tarpeen mukaan. Keskimäärin motojen mittariin kertyy 10 000 – 15 000 käyttötuntia ennen vaihtoa. Trendinä on ollut, että koneilla ajetaan enemmän kuin ennen, ja ne myös kestävät pidempään.

– Ennen moton kouraan oli tehtävä 40 000 kuution hakkuun jälkeen peruskunnostus. Nyt riittää, kun niihin vaihdetaan 100 000 kuution jälkeen osia, Mika Kylliäinen muistelee.

TEKSTI JA KUVA MARTTI LINNA