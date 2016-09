Traktori ylös vaosta: Tasamaalta kyntäminen voi ratkaista varsinkin savimaiden ongelmia

Kyntö on hyvä torjuntakeino monivuotisia rikkakasveja vastaan. Kynnössä rikkakasvien juuret joutuvat syvemmälle maahan, jolloin melkoinen osa juuren vararavinnosta kuluu ennen kuin uusi verso on maan pinnalla yhteyttämässä uutta kasvua.

Kyntöön liittyy kuitenkin ongelmia, joista kyntöanturan muodostuminen on yksi. Vaossa kulkevat traktorin renkaat ovat kyntöanturan muodostumisessa pääosassa. Ihannetilanteessa jokaisella kasvilla tulisi olla samanlaiset edellytykset kasvuun. Tutkimuksissa on havaittu, että tähän ei välttämättä päästä perinteisellä kyntömenetelmällä. Kun traktorin toinen rengaspari kulkee vaossa, vaon pohja ja osa edellisen ajokerran viimeisestä viilusta tiivistyvät.

Tämä ongelma korostuu syksyisen märkää peltoa kynnettäessä. Etenkin tiivistä savimaata kynnettäessä traktorin renkaat luistavat hieman kaiken aikaa. Vaon pohjaan syntyy helposti tiivis ja liipattu kerros, joka vaikeutta kasvin juurien tunkeutumista ja hidastaa maan toimivaa vesitaloutta. Vakokyntö asettaa traktorin renkaalle leveysvaatimuksen. Kun rengas kulkee vaossa, sen leveys rajoittuu melko pitkälle kyntövaon leveyden mukaan.

Tasamaalta kyntö (on-land ploughing) on yksi varteenotettava vaihtoehto kyntövaon pohjan tiivistymisen ja kyntöanturan muodostumisen estämiseen. Siinä auran kiinnityspiste sallii ensimmäisen viilun tekemisen kyntötraktorin pyörän tai telan ulkopuolelle.

Englanninkieliselle on-land ploughing -termille ei ole vakiintunutta suomalaista käännöstä. Tasamaalta kyntäminen lienee selkein suomenkielinen ilmaisu, kun kyntötraktori nousee pois vaosta. Myös termiä on-land kyntö on käytetty.

Tasamaalta kynnettäessä koneen renkaiden pitokin paranee, koska traktori on vaakatasossa ja jokaisen renkaan alla samanlainen alusta. Tasamaalta kynnettäessä traktorin renkaiden leveydellekään ei ole rajoitusta ja kyntö voidaan tehdä vaikkapa paripyöriä käyttäen. Pellon tiivistymisen vähentämiseksi ja pidon lisäämiseksi kannattaakin käyttää mahdollisimman leveitä renkaita. Kuljettajan ergonomiakin on tasamaakynnössä parempi, koska traktori on kaiken aikaa vaakasuorassa.

Tasaiselta maalta kyntäminen vaatii kuljettajalta huomattavasti enemmän tarkkuutta, kuin vakokyntö. Jotta kyntöviilut pysyisivät samanlevyisinä, ajamisen on oltava senttipeliä. Nykyisellä GPS-tekniikalla tämä asia on helposti ratkaistavissa.

Kun sekä traktorissa että kyntöaurassa on GPS-paikannin, niin yhdistelmä kykenee tekemään tarvittavat ohjausliikkeet. Paikannuksella varustettu kyntöyksikkö pääsee oikeuksiinsa etenkin hankalan mallisilla ja mäkisillä pelloilla, joissa sentintarkka silmävarainen ajaminen on hankalaa.

Aivan tavallisella kyntöauralla tasamaalta kyntäminen ei välttämättä onnistu. Auraan tarvitaan laitteisto, jolla sitä voidaan siirtää tarvittava matka sivusuunnassa. Johtavilla kyntöaurojen valmistajilla kyseiset lisävarusteet ovat valmistusohjelmassa.