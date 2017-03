Traktori yllättää monipuolisuudellaan

Yrityksen historia on vahvasti traktoripainotteinen, sillä vuonna 1963 Timo Suvanto Oulaisissa aloitti puun ajamisen maataloustraktorilla. Vuosien määrätietoisella työllä ja urakointimahdollisuuksien avoimella tarkastelulla yritys on kasvanut noin 30 ammattilaista ja mittavan aliurakoitsijaverkoston työllistäväksi monialayritykseksi.

"Luonnollisesti itse kuhunkin työkohteeseen olisi olemassa erikoiskone, jolla työ saattaisi sujua traktoria jouheammin. Mutta erikoiskoneiden hankinta sitoisi aivan liian paljon pääomaa. Erikoiskoneet ovat kaiken lisäksi lähes poikkeuksetta kausikoneita, jolloin joutuisivat seisomaan pitkiä aikoja vuoden mittaan. Traktori on erinomainen kompromissi, jolla urakoinnit niin maansiirrossa, lumen aurauksessa, kunnallistekniikassa kuin maataloudessakin hoituvat sutjakasti ympäri vuoden", Teemu Suvanto perustelee.

Suvanto Infran traktorit ovat keskikokoisia 120–235 hevosvoiman välillä olevia peruskoneita. Suurin on Deutz Fahrin 235-malli. Pienimmässä päässä on Massikan 120/4-malli.

Valtaosa koneista on CNH-konsernin tuotteita. Osittain kuljettajien kommenttien perusteella valinta on muutaman edellisen kaupan kohdalla kääntynyt Caseen. Eikä Teemulla itselläkään ole ollut valittamista Casen suhteen.

Suvanto pitää tärkeänä, että kuljettajat saavat olla mukana kommentoimassa tulevaa traktorihankintaa. Näin toimien työviihtyvyys pysyy mainiona. Työntekijöiltä kerättävän konehankinnan kommenttien lisäksi Suvanto Infra kerää palautetta asiakkailtaan toiminnasta kaiken aikaa. Työkaluna yritys käyttää tilaajavastuu.fi -palvelua. Saadun tiedon perusteella yrityksen toimintaa on helpompi kehittää asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Yrityksen koneet huolletaan pääsääntöisesti omin voimin. Joskus kiireaikaan huoltoja teetetään myös huoltoliikkeissä. Teemu Suvanto korostaa traktorinvalinnassa kokonaiskustannusten tarkastelua. Huollon ja ylläpidon kustannukset vaihtelevat hänen kokemuksensa eri merkkien välillä melkoisesti. Varmuus kohtuuhintaisesta ja häiriöttä toimivasta huollosta on yritystoiminnassa erittäin tärkeä.

"Yrityksemme tekee ympärivuorokautista urakointia, minkä takia traktorin on oltava erittäin luotettava kaikissa oloissa. Meidän käytetyimpiin traktoreihin tulee noin 2 500 tuntia vuoden mittaan. Vähiten käytettäviinkin pyörähtää lähes poikkeuksetta nelinumeroinen käyttötuntimäärä vuoden mittaan", Teemu Suvanto perustelee.

Traktorin vaihto tulee ajankohtaiseksi, kun mittarissa on 6 000–7 000 tuntia. Tähän tuntimäärään koneisiin ei ole tarvinnut kovin paljoa remonttia tehdä ja toisaalta koneista saatava vaihtohyvityskin on vielä kohtuullisen mukava. Suvanto kertoo pyytävänsä tarjouksen useammalta merkiltä ja päätös tehdään tiukan vertailun perusteella. Hankintahinta on luonnollisesti yksi tekijä, mutta ei suinkaan määräävin. Myyjällä ja merkkiä edustavalla yrityksellä on erittäin iso rooli päätöksenteossa. "Kokonaisuus ratkaisee konekaupan", Teemu Suvanto tiivistää lopuksi.

Perehdytys osa kokonaisuutta

Teemu Suvanto on tyytyväinen kauppiaalta saatuun uuden traktorin käyttökoulutukseen. Luonnollisesti kattavasta käyttöohjekirjasta selviää kaikki tarpeellinen, mutta henkilökohtaisella koulutuksella on tärkeä rooli. Nykytraktorissa on sen verran paljon monipuolisia ominaisuuksia, ettei niiden käyttö ja täysimittainen hyödyntäminen välttämättä ohjekirjaa lukemalla avaudu.

Uutta traktoria käyttäjälle luovutettaessa on lyhyt perehdytys, missä käydään läpi hallintalaitteet ja turvalliseen käyttöön liittyvät seikat. Tämän lisäksi eri merkeillä on hieman tosistaan poikkeavia tapoja, joilla asiakkaat saatetaan sinuksi uuden koneen kanssa.

Suvanto on saanut Haka-Traktorilta napakan perehdytyskoulutuksen itselleen ja työntekijöilleen. Kun asiat puidaan yhdessä läpi myyjätahon kanssa, niin yllättävän lyhyessäkin ajassa saadaan riittävä tieto, jotta päästään tehokkaasti hyödyntämään traktorin ominaisuuksia. Teemu Suvanto kertoo, että uusien työntekijöiden tullessa taloon, aiemmin kurssituksen saaneet ovat toimineet vuorostaan perehdyttäjinä.

"Ainakin Casen ja New Hollandin kohdalla on iso plussa se, että minä olen milloin vain voinut soittaa ja kysellä lisää koneesta. Selventävät vastaukset ovat tulleet viipymättä", Teemu Suvanto toteaa tyytyväisenä.