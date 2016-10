Urakointi sujuu porukalla

Virtsa lentää komeassa kaaressa peltoon pääradan varressa Iittalassa. MKM Koneteam Oy:n kysytyin palvelu on lietelannan ja virtsan levitys.

Lietteenlevitysyhdistelmää ajaa Janne-Kalle Kaitala (22). Hän on yksi huhtikuussa perustetun osakeyhtiön omistajasta. Muut omistajat, Antti Mäenpää (41) ja hänen poikansa Samuli Mäenpää (22), suuntaavat Janakkalaan syysviljan kylvöön.

Myös muokkaukset ja kylvöt ovat MKM Koneteamin palveluvalikoimassa. Lisäksi yhtiö niittomurskaa ja paalaa säilörehua, tekee kaivu- ja lumitöitä, niittää tienvarsia, harjaa hiekoitushiekkoja ja tyhjentää likakaivoja.

Antti Mäenpäällä ja Janne-Kalle Kaitalalla on myös omat toiminimet, mutta vähitellen niiden toiminta ja konekalusto siirtyvät uudelle yhtiölle. Toistaiseksi osakeyhtiö vuokraa Mäenpäältä ja Kaitalalta koneet urakointitöihin. Antti Mäenpää omistaa osakeyhtiöstä 40 prosenttia ja nuoremmat konemiehet 30 prosenttia kumpikin.

– Yhteinen osakeyhtiö tuntui hyvältä ratkaisulta, kun meillä on nyt hyvä porukka koossa, Antti Mäenpää perustelee.

Mäenpäällä on maatila, jolla hän kasvattaa emolehmiä ja välikasvattaa kahden muun tilan hiehoja. Kesällä eläimiä on kaikkineen noin sata. Viljelyalaa on 175 hehtaaria.

– Aloitin tilanpidon vuonna 1996 ja urakoinnin kolme vuotta myöhemmin.

Kaitalallakin oli kova palo koneiden rattiin ja heti 18 vuotta täytettyään hän perusti toiminimen.

– Tilillä oli silloin juuri 70 euroa, joka vaadittiin toiminimen rekisteröintiin. Ensimmäisestä opintotuesta sain tankin täyteen, Kaitala nauraa.

Kaitala on innostunut myös maanviljelystä ja hän on vuokrannut Hauhon Alvettulasta 7,5 hehtaaria peltoa, jolla viljelee viljaa. Hän toivoo saavansa lisääkin vuokrapeltoa.

Mäenpään AM Konepalvelu -toiminimellä on palkkalistoillaan myös kaksi ulkopuolista työntekijää. Toinen tyhjentää pääasiassa kiinteistöjen likakaivoja ja toinen tekee töitä laidasta laitaan.

Hyvien henkilöresurssien ansiosta lietettä voidaan levittää kevään kiireisimpänä aikana ympäri vuorokauden. Lietteen pintalevityksen veroton hinta yhtiöllä on alle kahden kilometrin kuljetusmatkalla 2,30 euroa kuutiolta ja mullattuna 2,70 euroa kuutiolta.

MKM Koneteam tekee töitä neljällä traktorilla. 20 kuution lietevaunua vetää Kaitalan omistama ja tänä vuonna käytettynä hankkima New Holland 8020. 350 hevosvoimaa ja riittävä massa takaavat sen, että vaunu liikkuu rivakasti pellolla kuin pellolla.

– Hinta ratkaisi traktorin valinnan. Olen ollut tyytyväinen New Hollandiin. Se on helppokäyttöinen ja hytistä näkee hyvin joka suuntaan, Kaitala kiittelee.

Yleistraktorina peltotöissä toimii Antti Mäenpään omistama Fendt 820. Sillä aurataan myös maanteitä ja niitetään pientareita. Kaikki kolme miestä pitävät kuusi vuotta vanhasta Fendtistä työkaluna eniten.

Vuoden 2003 John Deere 6420 on siirtynyt jo osakeyhtiön omistukseen ja sitä käytetään paalauksissa ja muissa peltotöissä. Massey Ferguson 5455 palvelee puolestaan parhaiten kiinteistöjen aurauksissa.

Työkoneista Antti Mäenpää kiittelee erityisesti Tume Nova Combi -kylvökoneen luotettavuutta. Myös Pöttingerin niittomurskaimesta on hyvät käyttökokemukset.

– Ehdottomasti paras vastine rahalle on kuitenkin saatu muutama vuosi sitten ostetusta, 27 vuotta vanhasta Mersun lakaisuautosta, Antti heittää.

Pikaisia kaluston uusimisia yrittäjäkolmikolla ei ole suunnitteilla. Jos töitä saadaan lisää, ostoslistalla ovat ensimmäisinä uusi traktori ja toinen lietteenlevitysvaunu.

– Seuraavan traktorin osalta katsomme kaikki vaihtoehdot avoimesti. Monipuolisen urakointitraktorin vaatimuksina ovat yli 200 hevosvoiman teho, portaaton vaihteisto, hyvä jousitus ja kunnon renkaat, Mäenpää luettelee.

– Lisävarusteista voisi harkita ainakin sähköistä rengaspaineiden säätöä ja kuulavetokoukkua. Rengaspaineiden säätämisestä olisi hyötyä sekä maantie- että peltoajossa, Mäenpää näkee

Kolmikko uskoo maatalousurakoinnin kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. He aikovat tehostaa ja selkeyttää yrityksen toimintaa.

– Kaikkia maataloustöitä ei pysty millään tarjoamaan. Pitää keskittyä vain tiettyihin palveluihin, jotta aika ei kulu häslätessä ja työkoneita vaihdellessa. Turhat rönsyt pitää karsia pois. Myös pitkäaikaiset asiakassuhteet tehostavat töitä, kun peltolohkoja ei tarvitse opiskella joka vuosi uudelleen, Antti Mäenpää sanoo.