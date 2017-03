Urakointi toi tehokkaat koneet oman tilan töihin: "Tätä laitetta muidenkin kannattaisi ehdottomasti kokeilla"

Koneyrittäjä Tino Sipilä rikkoi maaliskuun puolessavälissä viimeisiä polanteita Lahden ja Hollolan teiltä. Muutaman viikon päästä hän lannoittaa syysviljoja.

Koneet ovat aina kiinnostaneet kasvinviljelytilalla Hollolassa varttunutta Sipilää. Hän perusti urakointiyrityksensä seitsemän vuotta sitten, 21-vuotiaana. Tilan isännyys oli sen verran kaukana, että oli tarvetta löytää muita töitä.

"Isän kanssa pohdittiin, että urakointipuolella löytyy varmasti tekemistä ja urakoinnissa voi hyödyntää maatilan koneita. Töitä on löytynyt ja toiminta on kasvanut tasaisesti", Sipilä kertoo.

Tällä hetkellä noin 40 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee teiden talvihoidosta, kolmannes maatalousurakoinneista ja kolmannes Vapon turveurakoinnista. Vuosiliikevaihto on kasvanut siihen mittaluokkaan, että Sipilä pohtii toiminimensä muuttamista osakeyhtiöksi.

Tienhoitotöitä Sipilä tekee muun muassa Destialle ja YIT:lle. Oman työn lisäksi hän ostaa talviurakoihin palveluita viideltä alihankkijalta. Kesälläkin alihankkijoita käytetään tarpeen mukaan.

Tinon Konepalveluilla on kahden muun yrittäjän kanssa yhteinen konehalli Lahdessa. Sieltä on helppo lähteä tienhoitotöihin. Maatalouskoneet säilytetään maatilalla Hollolan Tennilässä.

Toiminimi omistaa traktorin, pyöräkuormaajan ja tienhoitokaluston. Muut työkoneet ja isomman traktorin yritys vuokraa Tinon isän, Kalle Sipilän, maatilalta. Omana traktorina Sipilällä on kolme vuotta vanha, hieman yli 160-hevosvoimainen Fendt 516.

"Olen ollut tyytyväinen traktoriin. Se on ollut luotettava ja käyttölogiikka sopii hyvin minulle. Riittävä määrä kaksitoimisia hydrauliventtiilejä edessä ja takana on etu urakoinnissa. Merkillä on myös erinomainen sopimushuoltaja Hollolassa. Koneella on ajettu 3 000 tuntia ja hetken päästä harkitsen vaihtoa samaan merkkiin", Sipilä juttelee.

Enemmän voimaa vaativien peltotyökoneiden vetämiseen Sipilä käyttää maatilan Fendt 724 -traktoria. Tinon Konepalvelut ja Sipilän maatila käyttävät peltotöissään modernia ja tehokasta kalustoa.

"Urakoinnin hyvä puoli on, että maatilalle voi hankkia hieman tehokkaammat koneet, kun niillä on muutakin käyttöä."

Uusin konehankinta on 30-metrinen, 5 000 litran säiliöllä varustettu Horsch Leeb LT -kasvinsuojeluruisku. Sillä on ruiskutettu tilan omat pellot viime kesänä. Käyttökokemukset olivat hyvät, joten ruiskulla tehdään tulevana kesänä urakointejakin.

Kylvöt Sipilä urakoi 6-metrisellä Horsch Pronto DC6 -kylvölannoittimella. Se on ollut käytössä kolme vuotta. Kylvökoneessa Sipilää miellyttävät eniten kylvön – myös piensiementen kylvön – tarkkuus, työleveys ja vetokeveys.

Ensimmäiseksi urakoitsija kuitenkin virittää traktorin perään Rauch Axis 30.1 -keskipakoislevittimen. Sen työleveys on 12–36 metriä, joten syysviljojen ja heinien kevätlannoitus käy sutjakkaasti.

Yrittäjä käyttää mahdollisimman paljon täsmäviljelytekniikkaa. Sipilä on erittäin tyytyväinen Yaran N-Sensoriin.

"N-Sensor on ollut käytössämme kolme vuotta. Se pelaa hyvin yhteen eri koneiden kanssa ja on ihmissilmää tarkempi. Täydennyslannoitus N-Sensorilla tuo sadonlisää ja etenkin tasaa sadon laatua. Muidenkin kannattaisi ehdottomasti kokeilla", Sipilä kannustaa.

Kesän palvelutarjonnassa ovat myös heinänniitto sekä heinän ja oljen pyöräpaalaus. Karjatilojen rehunkorjuuketjuun tai lannanlevitykseen yritys ei tarjoa palveluita.

Tinon Konepalveluilla on kymmenkunta maatila-asiakasta. Lisääkin joukkoon sopisi. Erityisesti lannoituksia ja ruiskutuksia yritys ehtisi tehdä isommallekin alalle.

"Tilaukset tulevat yleensä parin viikon varoitusajalla, joten tulevia töitä ei voi kovin paljon suunnitella. Joustavasti toimien kaikki asiakkaat ovat kuitenkin saaneet palvelunsa yleensä toivottuun aikaan."

Sipilä kertoo urakointitaksojensa osuvan Työtehoseuran keräämien keskimääräisten urakointihintojen haarukkaan. Esimerkiksi suorakylvön veroton hinta on noin 80 euroa hehtaarilta ja lannoitteen pintalevityksen noin 16 euroa hehtaarilta.

Tulevaisuuden suunnitelmana 28-vuotiaalla koneammattilaisella on lisätä urakointeja peltopuolella. 200 hehtaarin kasvinviljelytilan vaiheittaista sukupolvenvaihdosta aletaan myös suunnitella lähivuosina.