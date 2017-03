Urakoitsija tähyää jo kevättä kohti – "Lietevaunun tärkein ominaisuus on ketteryys"

Tuomo Korpela on tehnyt koneurakointia vuodesta 2011 lähtien. Suurin työllistäjä on lietteenlevitys lähiseudun sika- ja nautatiloilla. Hän myös auraa lumia kunnalle talvella ja kesällä yksi traktori on turvesuolla.

"Talvet ajan yksin, mutta kevään ja kesän ajaksi on otettava kiireapua."

Urakoinnin lisäksi hänellä on turkistarha ja vanhemmilla 400-paikkainen emakkosikala Teuvan Kauppilan kylässä, aivan Kurikan rajan lähellä. Omasta takaa lietettä tulee levitettäväksi jo yli 5 000 kuutiota.

"Lietteenajoa kysytään koko ajan enemmän, niin päätin uusia myös levityskaluston, ettei jää työt tekemättä ainakaan sen takia. Nyt mahtuu vielä muutamia uusiakin asiakkaita mukaan. Pääasiassa urakoin tässä lähiseudulla, mutta tarpeen mukaan lähden kauemmaskin."

Livakan 14-kuutioinen vaunu vaihtui uuteen 16,5-kuutioiseen ja letkulevittimen tilalle tuli Bomechin 12-metrinen veitsimultain. Pumppukuormaaja Mäki-Reinin P3-pumpulla imaisee vaunun täyteen kolmessa minuutissa. Investointi oli arvonlisäveroineen 100 000 euron luokkaa.

"Livakka oli tuttu merkki ennestään, ja kaikki on pelannut, niin ei ollut syytä vaihtaa", Korpela kertoo.

Lietevaunun tärkein ominaisuus Korpelan käytössä on ketteryys. Hän kertoo, että Livakka on kokoluokassaan markkinoiden lyhyin vaunu. Ohjaava taka-akseli täydentää paketin.

"Peltolohkot itsessään ovat tällä seudulla ihan ok, mutta tiet ja varsinkin liittymät ovat usein pieniä."

Veitsimultaimeen Korpela päätyi keskusteltuaan siitä kokemusta omaavien viljelijöiden ja urakoitsijoiden kanssa. Keveys ja työleveys painoivat myös vaakakupissa. Mahdollisimman vähät ajokerrat säästävät peltoa tiivistymiseltä. Multain ei vielä haastatteluhetkellä ollut saapunut, mutta vaunusta oli jo kokemusta.

"Nyt voi jo sanoa, että paljon se on kehittynyt vanhasta. Vanha puski enemmän. Myös polttoaineen kulutus laski kahdella litralla tunnissa."

Vetokoneena Korpelalla on New Hollandin TM120 Race Command-vaihteistolla. Kevyesti piristetystä koneesta löytyy 170 hevosvoimaa. Korpela arvostaa ”Nyykkärin” toimintavarmuutta ja maltillista polttoaineen kulutusta.

"Merkki on tuttu, ennen New Hollandia meillä oli aina Fordeja."

Jos kevät etenee tavalliseen tapaan, Korpela arvioi pääsevänsä tositoimiin huhtikuun puolivälin tienoilla.

"Sen verran otetaan asiakkaita, että pystytään kaikki hoitamaan hyvin."