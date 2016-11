Vaihtokoneita kysellään nyt vilkkaasti – tällainen traktori käy kaupaksi

Hankitaanko uusi, vähän käytetty vai remonttia vaativa projekti. Tätä tilannetta pohtii moni maanviljelijä ja urakoitsija tänä päivänä. Kun käytössä oleva kone tulee elinkaarensa päähän, päätös on väistämättä edessä.

Soittokierros maamme johtaville traktori- ja konekauppiaille paljasti sen, että kiinnostus vähän käytettyihin vaihtokoneisiin on kasvamassa. Uuden hinta saattaa hieman pelottaa, joten hyvä käytetty voisi olla sopiva vaihtoehto. Useimpien kauppiaiden vaihtokonevaraston arvossa ei tunnu juuri tapahtuneen muutosta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Oulun ja Ylivieskan seudulla konekappaa tekevän Haka-Traktorin toimitusjohtaja Kalle Piirainen sanoo kysynnän kohdistuvan isompiin, noin 200-hevosvoimaisiin traktoreihin. Alle sadan hevosvoiman koneilla ei ole oikeastaan kysyntää lainkaan ja siksipä niistä ei vaihdossakaan pystytä kovin paljon hyvittämään. Piiraisen mukaan etukuormaaja on iso plussa. Ulkonäkö kertoo paljon, millaisessa käytössä kone on ollut. Vaikka tunteja olisi enemmänkin, siisti yleiskunto on selkeästi kaupantekoa helpottava asia.

Keskon Maatalous- ja konekaupan vaihtokoneista vastaava Arto Hukka on samoilla linjoilla. Jos vaihdokissa on 150–230 hevosvoimaa ja käyttötunteja alle 3000, se löytää helposti uuden kodin itselleen.

Usein asiakkaat käyvät katsomassa vaihtokonetta edellisellä tilalla, jolloin käyttö ja huoltohistoria tulevat käydyksi läpi edellisen omistajan kanssa kasvokkain. Hukan mukaan ongelmana on 7 000–10 000 tuntia ajetut koneet. Vaikka koneet olisivat tehokkaita, niin monet hieman vierastavat viisinumeroista käyttötuntimäärää. Hukka kehottaakin traktorinomistajia laskemaan ykköstraktorin sopivaa vaihtoajankohtaa. Kun vaihtoon tarjotaan alle 4 000 tuntia ajettua konetta, siitä pystyy hyvittämään melko mukavasti ja näin väliraha jää pienemmäksi.

Agco Suomen eteläisen alueen markkinointipäällikkö Toni Helen korostaa koneen siisteyden merkitystä. Huolellisella käyttäjällä ollut kone on mieluisa vaihdokki niin kauppaan kuin seuraavalle ostajallekin. Niin sanottua rytöä eli projektia ei Helenin mukaan saa myydyksi puoli ilmaiseksikaan.

Noin 200 hevosvoimaa ja etukuormaaja ovat Heleninkin mukaan tämän päivän trendi. Koneiden ostajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja he näkevät onko konetta yritetty fiksata liikaa. Tällöin ostajalla herää epäilys, onko ylifiksauksella yritetty peitellä jotakin.

Turun Konekeskuksen myyntijohtaja Anders Vahtola kertoo vaihtotraktorikysynnän kohdistuvan etukuormaajalla varustettuihin yleistraktoreihin. Hevosvoimiakaan ei tarvitse olla kuin 150 hevosvoiman hujakoilla. Vahtolan mukaan kysyntää myös pienemmille pihatraktoreille on kohtalaisesti.

Vaihtokoneita kysytään myös niin sanotuksi varakoneiksi turvaamaan työn sujumista kiireisimmän ajan haavereista huolimatta. Vaihtokonevaraston monipuolisuus on Vahtolan kokemuksen mukaan tärkeää, jotta asiakkaalla olisi aito valinnan mahdollisuus.

Hankkijan myyntipäällikkö Vesa Lithovius toteaa vaihtokonevaraston arvon olevan alempi kuin vuosi sitten. Käytettyjen kauppa on käynyt melko mukavasti. Erityisesti karjatalouspuolen käytetyille koneille ja laitteille on ollut kysyntää. Viljapuolella sen sijaan on ollut hiljaisempaa.

Traktoreiden kohdalla kysyntää on oikeastaan laidasta laitaan, mutta 120–150 hevosvoimaiset ovat kysytyimpiä. Lithoviuksen mukaan ongelmaksi alkaa muodostua vaihtotraktoreiden ikääntyminen ja tuntimäärän huomattava nousu. 10 000 tuntia kovassa työssä ollutta traktoria on vaikea saada markkinoiduksi eteenpäin. Toisaalta koneen täydellinen kunnostaminenkaan ei millään lyö leiville.

Joitakin isohkoja, vähän käytettyjä koneita on tuotu ulkomailtakin. Lithoviuksen arvion mukaan käytettyjen koneiden tuonti tulee lähiaikoina lisääntymään.