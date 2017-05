Varasto ja kuivuri samassa siilossa: "Puintiaikana ei ole kaappien vaihtoa eikä yövalvomista"

Juha Kylä-Mattila on siirtynyt 1100-paikkaisen lihasikalan ruokinnassa täysrehusta omaan jauhatukseen. Viime syksynä sikalarakennuksen viereen kohosi tilavuudeltaan 900-kuutioinen kuivaava viljasiilo. Sen vieressä on myös myllysiilo ja varalla kaksi vanhempaa varastosiiloa.

"Uudessa siilossa on varasto ja kuivuri samassa", Kylä-Mattila sanoo.

Investoinnin lähtökohtana oli, että siilon puhallin varustetaan dieselmoottorilla. Riittävä sähköliittymä olisi tullut liian kalliiksi, koska puhallinta käytetään vain viljan kuivauksen aikana. Kylä-Mattilan tiedon mukaan hänen puhallinratkaisunsa on toinen Suomessa. Siilo ja puhallin ovat Dan-Cornin tuotantoa ja kuljettimet tulivat Skandialta. Vehmaan Rautarakenne valmisti mittatilaustyönä kippauskaukalon. Dieselmoottori on palvellut aiemmin Volvon jakeluautossa. Moottorin alla oleva teline on omavalmiste.

"Vilja kipataan suoraan kippauskaukaloon ja siitä vilja siirtyy elevaattorin ja kattokuljettimen avulla siiloon. Siiloa täytettäessä ja tyhjennettäessä vilja kulkee esipuhdistimen läpi, joten myös kuivattu vilja pystytään puhdistamaan."

Siilossa on ritilälattia, jonka kautta ilma puhalletaan yläpuolella olevan viljan läpi. Puhallin on pari pykälää vakiopuhallinta tehokkaampi, koska sähkön kulutus ei muodostunut ongelmaksi dieselmoottorin ansiosta. Siilon sisällä viljaa sekoittavat kolme pystykairaa, jotka on asennettu siilon ympäri kiertävän puomin varaan. Automatiikka huolehtii, ettei puomi kierrä, jos kairat jäävät paikalleen.

Siilossa on nyt ohraa, vehnää ja kauraa. Tänä vuonna isäntä aikoo käyttää myös vähän hernettä.

Yhden syksyn kokemuksien perusteella Kylä-Mattila on tyytyväinen siiloonsa. Se on ollut toimintavarma ja viljat ovat sekoittuneet hyvin.

"Puhallin kävi vain päivisin, kairat koko ajan. Moottoriin tuli syksyn aikana 253 käyttötuntia. Viljan kosteus oli puitaessa korkeimmillaan 22–23 % luokkaa, valtaosa viljasta oli kuitenkin alle 19 %. Ohjeena on, että siilossa olevan viljan keskimääräinen kosteus on oltava alle 25 %. Viljan kosteusprosentti jätettiin kuivauksessa 14,8:aan, koska se on riittävä säilyvyyden kannalta. Vilja käytetään liemiruokintaan, joten veteenhän se kuitenkin sekoitetaan."

Kylä-Mattila arvelee, että kuivaava siilo sopii parhaiten kotieläintiloille sekä tiloille, joilla on riittävästi yhtä viljalajia. Siiloja on saatavilla myös erikokoisina.

"Kuivaaminen on paljon helpompaa kuin perinteisellä lämminilmakuivurilla. Puintiaikana ei ole kaappien vaihtoa eikä yövalvomista. Vilja on jo varastossa, kun sen saa siiloon."

Siiloprojekti aloitettiin vuosi sitten. Kallioon asti ulottuvat pohjatyöt tehtiin itse ja rakennusliike hoiti valutyöt. Siilokauppa sovittiin pystytettynä. Pystytysporukkaan kuului neljä miestä, joilta siilon pystytykseen kului viikko ja kuljettimien kokoamiseen muutama päivä lisää. Kaikki työt ja laitteet huomioiden investointi oli verottomana 140 000 euron luokkaa.

"Vaikka kokonaisuus olikin jo viimesyksynä käytössä, rakennustyöt ovat vielä kesken pienistä viivästyksistä johtuen. Kippauskaukalon päälle tulee katos, joka suojaa samalla myös elevaattoria. Myös puhaltimelle tehdään rakennus, jolla saadaan moottorin hukkalämpö paremmin hyödynnettyä viljan kuivaukseen."