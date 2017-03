Vastuu veljeksillä, tuki ja turva huutomatkan päässä – Nikkolan maitotilalla vallanvaihto sujui mukavasti

Marjut ja Antti Nikkola ovat tyytyväisiä alkuvuodesta tapahtuneeseen sukupolvenvaihdokseen.

"Vallan vaihto sujui hyvin. Nyt on kiva mennä navettaan, kun vastuu on veljeksillä. Enää ei tarvitse miettiä eikä aikatauluttaa edes pieniä viikonloppureissuja. Olotila on oikein mukava", entinen isäntäpari myhäilee.

Ilmajokelaisella maidontuotantotilalla on tällä hetkellä 30 lypsävän parsinavetta.

"Tällä on pärjätty. Vuonna 1983, jolloin tila siirtyi meidän nimiin, navetassa oli 20 lehmää. Laatu on ollut aina määrää tärkeämpi", Marjut ja Antti luonnehtivat.

Nikkolan veljekset, Alpo ja Esko, saivat hoitaakseen jatkamiskelpoisen tilan.

"Olemme pyrkineet pitämään karjan hyvänä ja konekannan mahdollisimman tuoreena. Myös navettaan on tehty vuonna 2000 kattavampi remontti. Samassa yhteydessä lisättiin myös parsipaikkoja", Antti selvittää.

Laajennukset on Antin mukaan pidetty kuitenkin kohtuullisina ja tähänkin löytyy syy.

"Kun karjamäärä on kohtalaisen pieni, niin pojat eivät ole sidottuina tilaan. He saavat tehdä tilastaan omanlaisensa ja vaihtaa tarvittaessa vaikka tuotantosuuntaa."

Tuotantosuunnan muutokseen ei ole ollut kuitenkaan suurempaa kiinnostusta, vaikka alkuvaiheessa veljeksillä kävi mielessä myös lihakarjan kasvattaminen.

"Vielä toistaiseksi maidontuotanto on kannattavampaa ja tuottavuutta on lisäksi mahdollisuus lisätä pienemmillä panoksilla. Tämä ratkaisi lopputuloksen."

Työnjako Nikkolan veljesten luotsaamalla lypsykarjatilalla on selkeä. Päävastuu tilanhoidosta on Eskolla, sillä Alpo työskentelee vielä toistaiseksi tilan ulkopuolella, it-alan yrityksessä.

"Viikonloput ja lomat pyhitän luonnollisesti tilanpidolle. Hommat luonnistuvat mallikkaasti tälläkin tavoin. Esko on taitava isäntä ja vanhemmatkin auttavat mielellään, joten ympärillä on toimiva ja turvallinen tiimi", Alpo kehuu vilpittömästi.

Nikkolan ayrshire-painotteisella lypsykarjatilalla edetään myös laajennusten suhteen maltillisin askelein.

"Suunnitelmia toki löytyy, mutta lähitulevaisuuden investoinnit ovat kuitenkin keveitä. Lähtökohtana on, että tuottavuutta lisätään pienin muutoksin. Avainasemassa on eläinten hyvinvointi, jota voidaan parantaa esimerkiksi parsimatoilla sekä isommilla karsinoilla", veljekset tietävät kertoa.

Myös karjan ruokintaan veljekset kiinnittävät erityishuomiota.

"Hyvä säilörehu on suorassa yhteydessä kannattavuuteen. Laadusta ei kannata tinkiä ja juuri tämän takia ruokintasuunnitelmat tulevatkin Pro Agrian kautta. Heillä on hyvät ja kannustavat neuvojat, jotka osaavat ottaa huomioon myös tilan tarpeet."

Nikkolan veljekset antavat suurta arvoa vanhemmilleen, jotka auttavat edelleen tilan töissä.

"Olemme kiitollisia, että vaikka vastuu ja päätäntävalta ovat meillä, niin tuki ja turva löytyvät kuitenkin huutomatkan päästä. Vanhempien mukana olo keventää työtaakkaa, mutta vähentää samalla myös mahdollisia virhearviointeja. Vanhempiemme tietotaito on lajissaan korvaamatonta, joten lähtökohdat tilanpidolle ovat parhaat mahdolliset", veljekset sanovat.