Video: Tehotuottaja kertoo konekaupoistaan - "Kylvökonetta vetäessä ei ole eroa, onko traktori 10 000 vai 200 000 euron hintainen"

"Ajatuksena on ollut, että pyrin ajamaan melko uusilla koneilla, koska korjaaminen on niin kallista. Riittävän isoilla, mutta mahdollisimman pienillä. Koneilla koetaan mennä mahdollisimman tehokkaasti: puintiaikaan kone liikkuu koko ajan ja kuskia vaihdetaan ruoka- ja kahvitunnille", Juha Savela kertoo.

Kohtuullisen kokoiset traktorit ja puimurit säilyttävät Savelan mukaan suuria paremmin jälleenmyyntiarvoaan, sillä niille on käytettynä enemmän ostajia. Kylvökonetta vetäessä ei lähtökohtaisesti ole eroa, onko traktori 10 000 vai 200 000 euron hintainen, jos se pystyy vetämään riittävällä nopeudella.

Toisissa asioissa kalliimpaan koneeseen panostaminen tuo selvää säästöä. Juha Savela kertoo, että ostaessaan viimeksi uutta ruiskua, hän päätyi laskelmien jälkeen 36-metrisellä puomistolla varustettuun malliin, vaikka se oli 20-metriseen verrattuna kolme kertaa kalliimpi. Kun laskee, paljonko ajourissa jää viljaa viljelemättä, kalliimpi kone tulikin halvemmaksi.

Savelan pelloilla työskennellään neljän traktorin voimin. Kolmen erikokoisen Jontikan lisäksi konehallista löytyy vuoden 84 Ursus. Myös puimuri on John Deere, T550 20-jalkaisella leikkuupöydällä. Savelan mukaan merkin valintaan ei sisälly suurempaa intohimoa, vaan konekauppaa käydään avoimin mielin.

"Kun konetta lähdetään hankkimaan, en ole päättänyt että minä sen Jontikan ostan. Tottakai, kun johonkin merkkiin tottuu, se on alitajunnassa vähän etusijalla, vaikka ei saisikaan. Toisaalta, jos Jontikan kanssa olisi jokin mennyt pahasti metsään, tilanne olisi varmaan toinen", Savela puntaroi.

Koneiden vaihtoväli noin 5–6 vuotta

Juha Savela kertoo kahden suurimman traktorin vaihtuneen keväällä. Toinen koneista piti vaihtaa vasta tänä talvena, mutta hanke lipsahti aikaisemmaksi. Seuraavana vaihtovuorossa on puimuri, josta hierotaan kauppoja ensi kesän puintien jälkeen. Sen jälkeen on kolmannen traktorin ja kylvökoneen vuoro.

Ajokoneiden vaihtoväli on ollut Savelassa noin 5–6 vuotta. Ruisku, äkeet ja perävaunut kulkevat hitaammassa kierrossa, niillä ajetaan 10–15 vuotta. Pienemmissä koneissa merkkien kirjo on traktoreita laajempi: kylvökone on Horsch, äes Multiva ja kärryinä on pari Junkkaria ja Kipaa. Apulannanlevitin on Rauschin valmistama.

Minulla oli ennen kylvinkoneena Väderstadin Rapid, sellainen kiekkovannaskone. Kun konetta piti vaihtaa, vaihtoehdot olivat joko Väderstadin Spirit tai Horsch, jossa on erillinen kylvöyksikkö takana. Rehellisesti tultiin siihen tilanteeseen, että väliraha oli huokeampi Horschiin, Savela laskee.

Savela antaa tunnustusta koneiden lisääntyneelle älykkyydelle. Aluksi turhalta tuntunut automaattiohjaus pystyi koeajolla äestämään paljon tarkemmin kuin kuljettaja ajo-opastimen avulla. Säästöä syntyy, kun päällekkäinen ajo jää pois.

Tavoitteena suuret keskisadot

Juha Savela otti tilan vetovastuun vuonna 2001. Tila on 15 vuodessa kasvanut 50 oman ja 50 vuokratun hehtaarin alasta 476 hehtaariin. Lisäksi Savela omistaa yhdessä naapurinsa Tomi Rannan kanssa Pekonia- nimisen sikalayhtiön, jossa on tällä hetkellä 3 000 lihasikaa, mutta vuoden lopussa valmistuvan laajennuksen myötä kärsäluku nousee 5 500:aan.

Sikalan ja viljatilan yhteistyö on Savelan mukaan välttämätöntä: possut popsivat tilan viljat ja toisaalta lietteellä saadaan lannoitettua pellot. Investointien jälkeen viljelyksen ja sikalan koot sopivat hyvin yhteen, investoinnin valmistuttua viljatilalla on jopa vähän kasvunvaraa.

Savela kertoo pyrkineensä ostamaan lisää peltoa, jos sitä on tullut myyntiin läheltä tilaa. Kauemmas mieli ei ole tehnyt kaupoille eikä tilan kasvattaminen väkisin ole mielekästä. Savela haaveilee, että ennen eläkkeelle jäämistä olisi mukava saada 500 hehtaaria täyteen.

Nyt tämä on aika sopivan kokoinen. Olen aina koettanut saada mahdollisimman suuria keskisatoja ja hyvää tulosta isoilla tehokkailla lohkoilla. En halua tästä ihan kauhean suurta, nyt tätä pystytään kahteen pekkaan tekemään. Jos tila kasvaa kamalasti, tarvitaan lisää väkeä ja tehokkuus alkaa toisissa asioissa heikkenemään, Savela summaa.