Kiuruvetinen Mikko Elovaara on kehittänyt maatilaansa määrätietoisesti. Hän tuli isännäksi sukupolvenvaihdoksen myötä 1991. Silloin tilan pinta-ala oli 44 hehtaaria, josta 36 peltoa.

– Vuonna 2000 laitoin tavoitteeksi 2 000 mullia ja 500 hehtaaria peltoa.

Nyt Mikko ja Outi Elovaaran Mikko Elovaara Oy:llä on 1 000 sonnia, heidän pojallaan Antti Elovaaralla 900 sonnia ja Elovasikka Oy:llä, jonka osakkaita he ovat, 1 300 vasikkaa. Peltoa on 600 hehtaaria, joka on yhtä 12 hehtaarin palasta lukuun ottamatta aivan tilan ympärillä. Suurin osa pelloista on raivattu vuoden 2000 jälkeen.

– Tilan koko on tässä. Nyt keskitytään siihen, että jokainen osa-alue on kunnossa. Suurin työmaa tästä eteenpäin on peltojen kasvukunnon parantaminen. Siihen kuuluu myös peltojen pintojen tasaaminen. Suurin osa pelloista on jo nyt salaojissa. Uudispellon saaminen kuntoon on 10 vuoden projekti, Mikko Elovaara kertoo.

Elovaaran pellot on raivattu pitkälti metsämaasta.

– Olemme onnellisessa asemassa, kun asutaan kylällä, jossa ei ole kateutta. Naapureilta on saanut ostaa maita järkevillä hinnoilla.

Kokonaisuuden kannalta hän pitää tärkeänä, että maat ovat lähietäisyydellä. Siirtymämatkat ovat järkeviä ja työkoneiden kokoa ei tarvitse sovittaa tieliikenteeseen sopivaksi.

– Tukikelvotonta peltoa tässä on 180 hehtaaria. Mieluummin silti viljelen niitä kuin ajelen kymmeniä kilometrejä muualle.



Lietteenajo, paikkokylvöt ja kasvinsuojeluruiskutukset on ulkoistettu. Kaikki muu tehdään itse. Ison mittakaavan maanviljely vaatii työvoimaa. Elovaaran ruokapöydässä on talvikaudella säännöllisesti kahdeksan henkilöä ja kesän kiireaikana määrä lähes tuplaantuu. Elovaaralla on oma konepaja, jossa rakennetaan koneita raakaan työntekoon, tällä hetkellä pääasiassa omiksi tarpeiksi. Myös urakointi on jäänyt lähes kokonaan. Mikko Elovaaran työpäivät kuluvat lähinnä yritysten hallintopuolella ja töiden suunnittelussa. Tarpeen vaatiessa hän tuuraa konetöissä, jos joku työntekijöistä sairastuu.

– Meillä on hyvät ja pitkäaikaiset työntekijät.



Elovaara on nähnyt suomalaisen maaseudun huiman rakennemuutoksen lähietäisyydeltä.

– 20 vuotta sitten ei olisi ikinä uskonut, millaisia koneita nyt on käytössä. Työkoneiden koko on kasvanut ja tekniikka kehittynyt todella paljon. Traktoritkin ovat kehittyneet niin paljon, että työpäivää on helppo jatkaa. Jousitus ja äänet ovat nykyään ihan eri luokkaa kuin ennen.

Elovaaran oman kaluston tuorein tulokas on 350 000 euron 560-hevosvoimainen New Hollandin T9. Tehon puolesta kyseessä lienee Suomen suurin pelkästään maanviljelyskäyttöön hankittu pyörätraktori. Traktoriarsenaaliin kuuluu myös kaksi Fendtin 939:ä ja New Hollandin 7220. Lisäksi käytössä on Catin 938 -pyöräkuormaaja, kaivinkone, linkkumallin kurottaja ja rekka rehunkuljetuksiin omalle ja vieraiden tiloille.

– T9 hankittiin lähinnä 12-metrisen peltolanan veturiksi ja kyntöön. Olen etsinyt sopivaa vetokonetta jo monta vuotta ja käynyt Euroopassakin kokeilemassa eri vaihtoehtoja. Paripyörillä varustettuna se on meidän käyttöön parempi kuin telakoneet. Takuu vastaa myös 900-sarjan paripyöriä käytettäessä. Hinta ja yksinkertainen tekniikka olivat myös valinnan perusteita.



Elovaara suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti.

– Ongelma on, että markkinat vaihtelevat liian paljon. On liikaa asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Maatalouspolitiikka on liian lyhytnäköistä. Myös byrokratia on henkisesti haastavaa.

TEKSTI JA KUVAT ANTTI SAVOLAINEN