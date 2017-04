Yksilöllisiä metsäkärryjä pajalta yrittäjille

Virolahden Pihlajan kylässä yrittävän Heikki Haajan pajalta on lähtenyt jo kolmisenkymmentä peräkärryä eri puolille Suomea.

Onpa joukkoon mahtunut yksi tehty harvesterikin, kertoo vuonna 2002 peräkärryjen tekemisen aloittanut Heikki Haaja. Hyvää pohjaa nyt 54-vuotiaan yrittäjän metallin jalostamiselle antoivat aikanaan Harjun maatalousoppilaitoksessa käyty viljelijälinja, sekä työskentely kuskina salaojitus- ja metsätöissä.

– Syksyn vaikeilla keleillä aloin miettiä, että traktorin voima pitää saada tehokkaammin hyötykäyttöön kulkemisessa, hän kertoo.

– Urakoitsijoilta ja koneiden käyttäjiltä tulee paljon kysymyksiä ja ideoita. Sen jälkeen minä mietin niihin ratkaisut.



Jokainen Pihlajan Metallin valmistama kärry räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Pohjaratkaisuja on kaksi, kärry voidaan rakentaa joko normaalin läpivetoisen telin päälle tai sen vetokyvyn parantamiseen voidaan käyttää renkaiden väliin painettavia kitkarullia.

Kitkarullaratkaisu sisältää paljon Haajan omaa ideointia, ja hän on hakenut sille mallisuojan. Ratkaisussa veto kärryn renkaille otetaan traktorin voiman ulosotosta. Kärryssä voima johdetaan nivelakselin ja laajakulmanivelen kautta suunnanvaihtajalle, joka tasaa traktorin ja kärryn välitykset. Siitä voima johdetaan laipan kautta kitkarullille.

– Mekaanisesti traktorin ulosotosta saatava voima on jotakin muuta kuin pienten hydraulimoottorien tuotto, perustelee Haaja ratkaisua.

– Se, valitseeko asiakas teli- vai kitkarullakärryn riippuu käyttötarkoituksesta. Tieajossa jälkimmäinen on herkempi liikkumaan. Kun kitkarullat vapautetaan kärrystä tulee normaali peräkärry. Telikärryillä ajetaan lähinnä vain metsäajoa.



Hyvä kärry tekee normaalista maatalous- ja liikennetraktorista kilpailukykyisen värkin varsinkin energiapuu-urakointiin. Kun lämpövoimala on sopivalla etäisyydellä, traktori voi kuljettaa risut ja rangat käyttöpaikalle saakka. Varsinkin kaupunkien virkistysmetsien hakkuissa on tärkeää, että risukasat saadaan nopeasti pois ulkoilijoiden silmistä. Useat Heikki Haajan kärryistä ovatkin menneet taajamametsissä työskenteleville urakoitsijoille.

Heikki Haajan hengen- ja käsientuotteita myy Jyväskylästä käsin PowerForest Oy:n Atso Viitanen. Metallin taitaja on tyytyväinen työnjakoon, kauppaa tehkööt ne jotka sen paremmin osaavat. Hyvä palaute kuitenkin lämmittää, se pitää uudet ideat muhimassa. Pihlajan Metallin hallitilat ovat käymässä pieniksi, ja suunnitelmissa onkin tyhjilleen jääneen navetan muuttaminen parin metrin korotuksella uudeksi tuotantotilaksi.



TEKSTI JA KUVAT MARTTI LINNA