Yli puolet jenkkinavetoista rakennetaan hiekkaparsilla – "lehmille yksiselitteisesti paras makuualusta"

Pohjois-Amerikan isoissa karjoissa syväparsi on varsin yleinen ratkaisu. Yhdysvalloissa ja Kanadassa yli puoleen uusista navetoista tehdään hiekkaparret. Wisconsinin osavaltion kannattavimmista maitotiloista 70 prosenttia käyttää hiekkaparsia. Keskikarjakoko Wisconsinissa on 120 lehmää ja keskituotos noin 10 000 kiloa vuodessa. Suomessa hiekkaparret ovat käytössä vasta noin kymmenessä navetassa.

Parsiratkaisuja tutkinut professori Nigel Cook Wisconsinin yliopistosta painottaa makuuparren merkitystä maitotuotoksessa. Hän suosittelee syvän parsipedin ottamista tuotantokäyttöön Suomessakin.

"Syväparren hoitamisessa on oma vaivansa, mutta lisääntynyt työ maksaa itsensä takaisin tuotoksen nousuna ja lehmien jalkavaivojen vähenemisenä", Cook tietää.

Normaalisti lehmät makaavat noin puolet vuorokaudesta. Syvässä ja pehmeässä parressa makuuajan on todettu pidentyneen tunnilla. Lepäämisajan pitenemisen seurauksena maitotuotos on lisääntynyt. Wisconsinin yliopiston tutkimuksissa hiekkaparressa olevien lehmien keskituotos oli 12 300 kiloa ja parsimatolla makaavien 11 200 kiloa vuodessa.

Yksi hiekkapedin parhaista puolista on helppo ja turvallinen nousu makuulta. Sorkan kärki uppoaa sopivasti hiekkaan ja tukee jalkaa ylös noustessa. Vesipatja tai geelimatto, muovimatosta puhumattakaan, ei ole lehmäprofessorin mielestä yhtä terveellinen jaloille.

"Vesipatja on makuulla ollessa hyvä, mutta ylös noustessa huono. Kun lehmän paino on yhdellä sorkalla, painuu se vesipatjan läpi betonia vasten", Cook perustelee.

Hiekkapedin huonoja puolia ovat normaalipartta suurempi työmäärä ja lannan käsittelyn vaikeutuminen. Hiekka ei sovi yhteen kaikkien lannanpoistoratkaisujen kanssa ja se kuluttaa lannanpoistokoneita muita kuivikkeita enemmän.

Hiekan kulkeutumista lantakäytävälle voidaan estää parren takareunaan asennettavalla, noin 15 senttiä korkealla puupalkilla tai lasikuituputkella. Parren pysymistä puhtaana ja lannan putoamista lantakäytävälle voidaan varmistaa siirtämällä niskaputkea kymmenen senttiä taaksepäin. Lietelannan joukkoon joutuneet hiekanjyvät voidaan levittää peltoon lannan mukana.

Syväparren ihannesyvyys on noin 30 senttiä. Myös parsimaton ja hiekan hybridiratkaisu on mahdollinen. Silloin pohjalle sijoitetaan pehmeä parsipeti, esimerkiksi Pack Mat, ja sen päälle 15 senttiä hiekkaa.

Normaalisti hiekkaa kuluu parikymmentä kiloa päivässä partta kohden. Uusimmissa ratkaisuissa hiekkaa tarvitaan vain yhdeksän kiloa päivää kohti.

Syvän parren täytemateriaaleina voidaan käyttää myös turvetta, sahanpurua, kutterilastua tai olkea. Hiekka on kuitenkin paras vaihtoehto, sillä orgaanisiin materiaaleihin pesiytyy helposti bakteereita.

Navetoiden suunnitteluun erikoistuneen 4dBarn-yrityksen arkkitehti Jouni Pitkäranta on perehtynyt syväparsiratkaisuihin Pohjois-Amerikassa. Hän kannustaakin harkitsemaan hiekkapartta.

"Tutkimusten mukaan hiekkaparsi on lehmille yksiselitteisesti paras makuualusta", Pitkäranta vakuuttaa.

"Toki hiekkaan ja hiekkapitoiseen lantaan liittyy monia teknisiä haasteita, jotka askarruttavat tuottajia. Myös hiekan saatavuudessa on joillain alueilla ongelmia", Pitkäranta myöntää.

Hiekkaparsi on Pitkärannan mukaan rakennettaessa muita parsia edullisempi, mutta voi aiheuttaa lisäkustannuksia lannanpoistojärjestelmään, esimerkiksi kierrätyspumppuun tai raapan kokoojakuiluun.

"Meiltä puuttuu vielä kokemusta ja osaamista hiekkaparsista. Kiinnostus on kuitenkin aika suurta ja meilläkin on parhaillaan suunnitteilla navetoita hiekkaparsilla. Kiinnostusta on ollut myös syviin hybridiparsiin, joissa on parsipeti ja sen päällä runsas kerros kuiviketta."

Hiekkaparren käyttökustannuksiin Suomessa kokenut navetta-arkkitehti ei pysty vielä ottamaan kantaa. Mikäli hiekan saa edullisesti, voi käyttökustannus olla edullisempi kuin perinteiset kuivikemateriaalit. Parren tasaaminen ja puhdistaminen vievät työaikaa. Hiekan tasaaminen Pohjois-Amerikan isoilla tiloilla onkin koneellistettu.

Hiekkaparsiseminaari Seinäjoella

4dBarn Oy järjestää koulutuspäivän hiekkaparsista Seinäjoella tiistaina 21.3.2017. Seminaarin pääpuhujana on professori David Kammel Wisconsinin yliopistosta. Maidontuottaja Ari Korhonen Sotkamosta kertoo omista hiekkaparsikokemuksistaan.

Seminaarissa käydään läpi hiekkaparren mitoitus ja eri ratkaisumallit sekä lannankäsittelyratkaisut hiekkaparsiin liittyen.

Koulutus pidetään hotelli Sorsanpesässä. Seminaari alkaa kymmeneltä ja kestää viisi tuntia. Ilmoittautuminen tehdään viimeistään 15.3. osoitteessa www.4dbarn.com.