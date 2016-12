Älä istu pimeässä! Energiapihi led-valo teki tunnelmavalostakin ympäristöystävällistä

Pimeimpään aikaan vuodesta kiinnittää väistämättä huomiota kotinsa valaistukseen. Valo on ratkaiseva tekijä kodin viihtyisyydessä ainakin silloin, kun kotonaan tekee muutakin kuin tuijottaa television, tietokoneen tai kännykän ruutua.

Erityisiä vaatimuksia valaistukselle asettavat ruuanlaitto, lukeminen, paperityöt, käsityöt, kotityöt ja ylipäätään kaikki, missä pitää nähdä. Näkeminen kun perustuu juuri valoon.

Valtaosa meistä suomalaisista asuu talossa tai asunnossa, jossa kuhunkin huoneeseen on asennettu valmiiksi vain yksi valaistuspistoke. Sitä ei tietenkään ole sijoitettu niin, että se palvelisi mahdollisimman tehokkaasti erilaisia huoneessa tehtäviä toimintoja.

Päinvastoin. Se on optimoitu palvelemaan jokaista kohtaa yhtä huonosti: pistoke on yleensä huoneen keskipisteessä. Tarkoitushan on tuoda tilaan yleisvaloa.

Jos huoneessa ei ole mitään muuta valonlähdettä, pimeään aikaan huoneessa on valtava määrä hämäriä ja jopa pimeitä alueita. Varjostimesta riippuen huoneen nurkat ja katto voivat jäädä jopa täysin pimeiksi.

Pitäisikö siis ainoaan katossa roikkuvaan valaisimeen ripustaa mahdollisimman kirkas lamppu, jotta sen valossa näkisi jotain?

Ei kannata, toteaa Suvi Salmela Motivasta. Pelkän huoneen keskellä loistavan kattovalaisimen varassa ei kannata yrittää elämäänsä elää, ei edes säästösyistä.

Vaikka Motivan tehtävänä on edistää muun muassa energian ja materiaalien kestävää käyttöä, Salmelan mukaan hyvästä valaistuksesta ei tarvitse energiansäästösyistä tinkiä. Markkinoilla olevat lamput alkavat olla pääasiassa erittäin energiatehokkaita ja kestäviä led-lamppuja, joten niitä käyttämällä valaisimien energiankulutus on takavuosiin verrattuna todella pieni.

Esimerkiksi 10 watin led-lamppu tuottaa saman valotehon kuin 60 watin hehkulamppu. Sama määrä valoa 80 prosenttia pienemmällä energiamäärällä.

Salmela neuvoo pohtimaan kodin valaistusta tutun kolmijaon mukaisesti: valaistustarpeen voi jakaa yleisvaloon, työskentelyvaloon tai tunnelmavaloon.

”Tilanteen ja toiminnan mukaan valaistusta voidaan vaihdella.”

”Sohvalla vietettyyn lukuhetkeen tarvitaan lukuvaloa, kun taas keittiössä vihanneksia pilkkoessa tarvitaan hyvää, mieluiten puhtaan valkoista työskentelyvaloa, jota voi nykyisin tuottaa uusilla valaistustuotteilla kuten led-listoilla ja pienillä spoteilla. Tunnelmavalo taas voi olla sävyltään lämpimämpää.”

Lampun tuottamasta väristä onkin tullut yksi tärkeä huomioon otettava seikka, kun mennään lamppuostoksille.

Tieto valon väristä eli värilämpötilasta löytyy nykyisin jokaisesta lamppupakkauksesta. Värilämpötila ilmaistaan kelvineinä.

”Hehkulampun tuottama keltainen valo on noin 2 700 kelviniä. Neutraali valkoinen on 4 000 kelviniä ja kylmä valkoinen 5 000 kelviniä.”

Hehkulamput totuttivat ihmiset lämpimään, kellertävään valoon. Ledien myötä ihmisten mieltymys on alkanut muuttua kohti valkoisempaa valoa, Salmela kertoo.

Jos kodin valaistusongelmat eivät tunnu tokenevan pelkästään pöytä- ja jalkavalaisimia lisäämällä, yleisvalaistusta voi lisätä myös jakamalla katon valopistokkeita. Näin valaisimia voi sijoittaa oman sisustuksen mukaan eri puolille huonetta, esimerkiksi sohvapöydän ja ruokapöydän päälle

Homma itsessään ei ole suuri eikä monimutkainen. Yksinkertaisimmillaan valaisinpistoke voidaan jakaa useammaksi pistokkeeksi vetämällä pistorasiasta johto uuteen tai uusiin paikkoihin katon pintaa pitkin.

Omin päin sitä ei kuitenkaan voi tehdä, vaan työn saa tehdä vain ammattilainen, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.