Öljyn hinta alle 45 dollarin – liuku levisi pörsseihin

Öljyn hinnan alamäki on tällä viikolla näkynyt myös arvopaperimarkkinoilla. Öljy on Lontoossa laskenut alimmilleen seitsemään kuukauteen, alle 45 dollariin tynnyriltä.

Alamäki herättää huolta, että energiasektorin ongelmat voivat laajentua muille aloille. Markkinoilla epäillään, että Opecin ja Opecin ulkopuolisten maiden sopimus öljyntuotannon rajoituksista ei enää pidä ylituotantoa kurissa.

Tuotannon rajoitukset saivat aluksi öljyn hinnan nousemaan noin 55 dollariin, mutta vaikutus on ajan mittaan hiipunut, vaikka sopimusta on jatkettu jo ensi vuoden maaliskuuhun asti.

Laskutunnelma on loppuviikkona tarttunut myös arvopaperipörsseihin. Helsingissä yleisindeksi on 0,7 prosentin laskussa. Alkuviikosta Helsingissä käytiin yli 10 000 pisteen lukemassa, mutta viime päivien lasku on sulattanut Helsingin yleisindeksin reiluun 9 800 pisteeseen.