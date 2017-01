Aasialaisten välilaskumatkat luovat uusia markkinoita maaseudun matkailuyrittäjille

Aasialaisissa välilasku- eli stopover-matkustajat tarjoavat uusia rahavirtoja maakuntien matkailuyrittäjille, uskoo Primera Holidaysin toimitusjohtaja Minna Tuorila.

"Potentiaali on huikea, Finnair lentää Suomeen monta kertaa viikossa Aasiasta", Tuorila sanoo.

Finnair on tarjonnut noin vuoden ajan aasialaisille lentomatkustajille mahdollisuutta viipyä välilaskullaan hieman pidempään Suomessa ennen lentoa lopulliseen kohdemaahan. Erityisen kiinnostuneita Suomessa ollaan itsenäisesti matkustavista aasialaisista.

"Tällä hetkellä aasialaiset matkustavat varsinkin Pohjoismaihin ryhmämatkoilla. Itsenäisesti matkustavia on kuitenkin koko ajan enemmän. Finnairilla yli 24 tuntia pysähtyvien, itsenäisten matkustajien määrän kasvu oli viime vuonna yli kuusi prosenttia."

Tuorilan mukaan tulovirrat välilaskumatkailussa ovat Suomessa vielä pienet. Vielä nopeampaa kasvua Tuorila povaa Suomeen tehtäville lyhyille vierailuille esimerkiksi Euroopasta. Nämä matkaajat myös levittäytyvät laajemmalle maakuntiin kuin välilaskumatkustajat.

Suurin osa pikavisiitin lentojen välissä tekevistä pysyttelee pääkaupunkiseudulla tai sen välittömässä läheisyydessä aikarajoituksen vuoksi. Pidempään Suomessa viihtyvät tekevät mielellään retkiä myös muualle. Esimerkiksi monia aasialaisia kiehtoo Suomessa muutkin seudut perinteiset Lappi ja Helsinki.

"Turussa on upea saaristo, Tampereella mielenkiintoisia museoita ja Mikkelin alueella järviä", Tuorila luettelee.

Välilaskun aikana tarjottu päiväretki on suomalaisille yrittäjille oivallinen tilaisuus sytyttää matkailijoiden Suomi-innostus. Suuri osa aasialaisista valitsee ensimmäiseksi matkakohteekseen Euroopassa jonkin suurista maista, mutta onnistunut välilasku Suomessa saattaa tarkoittaa, että maanosan pohjoinen kolkka on seuraava vierailukohde.

Aasialaisen matkailijat suosivat Suomessa kohteita, joihin pääsee kätevästi julkisilla liikennevälineillä. Tuorilan mukaan amerikkalaiset ajavat mieluusti vuokra-autoilla, mutta aasialaiset vierastavat ajatusta.

"Suomeen tulee Aasiasta pääsääntöisesti tavallisia matkustajia, he eivät välttämättä halua henkilökohtaista opasta ja limusiinia, vaan käyttävät mielellään julkisia."

Sijainnin ja kulkuyhteyksien lisäksi on tärkeää, että palveluita on laajasti tarjolla. Tuorilan mielestä monin paikoin Lapin eteläpuolella on se ongelma, että sesongit ovat lyhyitä eikä palveluita ole tarjolla välttämättä lainkaan viikonloppuisin.

Ulkomaalaisia kiinnostavat Suomessa etenkin luonnonrauha sekä uniikit maisemat. Kaupunkien ulkopuolellakin on siis paljon potentiaalia.

"Peltomaisema voi olla kiinalaisille ehkä vähän ahdistava, kun ei ole oikein mitään. Metsät taas ovat eksoottisen hämyisiä ja vähän pelottaviakin", Tuorila summaa.