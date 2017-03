Aktia: Kasvukeskuksiin pitää rakentaa lisää

Asuntojen hintojen eriytyminen pääkaupunkiseudun ja muun Suomen sekä toisaalta kaupunkien ja maaseudun välillä jatkuu.

"Se on todella huono asia työvoiman liikkuvuuden kannalta", sanoo Aktia-pankin pääekonomisti Heidi Schauman.

Tilannetta auttaisi se, että kasvukeskuksiin rakennettaisiin lisää asuntoja.

Erityisesti ydinkeskustojen hinnat jatkavat nousuaan, ja jotta hinnat tasaantuisivat, myös edullisemmille alueille tulisi kaavoittaa perheille sopivia asuntoja. Lisääntynyt tarjonta ylipäätään tasoittaa hintaeroja.

Rakennusbuumi onkin jo meneillään ja vahvimpia tekijöitä Suomen kohentuneen talouskasvun, investointien ja työllisyyden takana. Viime vuonna Suomen talous kasvoi 1,6 prosenttia eli saman verran kuin Yhdysvaltojen.

Aktia ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 1,4 prosenttia, ja kasvu on edelleen pitkälti kotimaisen kulutuksen varassa. Vienti vetää edelleen heikosti.

Vaikka maailmantalouden kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,4 prosenttiin, Suomen kasvu ei ole kuitenkaan taattua. Suomen pieni, avoin ja heikosti viennissä pärjäävä talous ei ole suojassa Euroopan maiden politiikan yllätyksiltä eikä esimerkiksi maailmantalouden muutoksilta tai kaupan esteiltä.

Myös työmarkkinoilla näkymät ovat kohentuneet. Viime vuoteen verrattuna työttömiä on 20 000 vähemmän.

Uudet työpaikat ovat kuitenkin usein osa-aikaisia. Jos osa-aikaisuus ei ole "mukavaa joustoa" esimerkiksi perheen kannalta, se on huono asia, Schauman sanoo.

Uusia työpaikkoja on syntynyt siten että naisten kokopäivätyöpaikat ovat vähentyneet 19 000:lla ja osa-aikaiset lisääntyneet 14 000 työpaikalla.

Miehillä kehitys on mennyt päinvastoin. Helppo selitys olisi, että osa-aikaisuus on lisääntynyt kaupan alalla ja rakennusbuumi hyödyttänyt miehiä. Schaumanin mukaan miehille on kuitenkin avautunut työpaikkoja asiantuntijatehtävissä. Toisaalta koulutusalan työt ovat vähentyneet.