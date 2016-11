Aktia: Venäjän-kaupan pohjaa ei vielä saavutettu

Aktia-pankin talousennusteen mukaan Suomen viennissä ei ole vielä nähty Venäjän-kaupan pohjaa. Vienti Venäjälle on laskenut vuodesta 2013, ja käyrä osoittaa kohti kaakkoa edelleen.

Sen sijaan Saksan-vienti on ollut viime vuosina nousujohteista, kiitos laivatilausten.

Aktian pääekonomisti Heidi Schauman kertoi pankin näkemyksiä maanantaina toimittajille Helsingissä.

Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli vuosikausia Ruotsia korkeampi, mutta vuodesta 2008 Ruotsi on edennyt ripeämmin. Nyt ero on ennätysmäisen suuri: kun länsinaapurin talous kasvanut vuodesta 2012 keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa, Suomi on matanut puoli prosenttia miinuksella.

Ruotsia auttavat maahanmuuton ja syntyvyyden tuoma väestönkasvu, korkea työllisyysaste ja joustavat työmarkkinat.

Ruotsissa työvoiman lisätarjonta laajentaa talouden kokoa, kun taas Suomessa vedotaan aina suureen työttömyyden määrään, Schauman sanoi.

"Suomen korkea pitkäaikaistyöttömyys on merkki siitä, että järjestelmässä on ongelmapesäkkeitä."

Ekonomisti kaipaa työelämään merkittäviä uudistuksia, kuten palkkaamisen ja irtisanomisen helpottamista paikallisen sopimisen lisäksi. Näin päästäisiin ylös "kelmeästä" yhden prosentin talouskasvusta.

Aktia ennustaa Suomelle tälle vuodelle 0,9 ja ensi vuodelle 1,0 prosentin talouskasvua. Se syntyy kotimaisesta kulutuksesta, joka perustuu auto- ja kodin elektroniikan kauppaan. Investointeja on, mutta ne ovat rakennusalan varassa. Isommat investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat pakkasella, kun taas Ruotsissa ne ovat vahvoja.

Suomeen tuovat valoa kuluttajien kohentunut luottamus työllisyyden kohenemiseen ja Suomen talouteen.

Maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,1 ja ensi vuonna 3,5 prosentin vauhtia. Sitä nostaa ensi vuonna Venäjän ja Brasilian kasvu. Venäjän talous ponnistaa ensi vuonna tämän vuoden yhden prosentin miinukselta 0,8 prosentin kasvuun.