Alennusten tulos: Useimmat Unkarin palkat alle tonnin, ruoka maksaa jopa enemmän kuin Suomessa

Onko ruuan alennuskampanja mennyt jo liian pitkälle? Sitä voi miettiä, kun vertailee saman kauppaketjun samojen tuotteiden hintoja eri maissa. MT käväisi Lidlissä Unkarin pääkaupungissa Budapestissä ja Suomessa Keravalla – ja hämmästyi.

Vaikka Unkarissa palkkataso on paljon Suomea matalampi, ruuan hinta ei ole samassa suhteessa halvempaa.

Maiden välillä sekä brutto- että nettopalkoissa ja bruttokansantuotteessa on eri lähteiden mukaan eroa 25–40 prosenttia. Jos Suomessa mediaanipalkka on runsaat 3 300 euroa, Unkarissa se on alle tonnin.

The Economist vertailee valuuttakurssien arvostusta klassisella Big Mac -indeksillään eli ympäri maailmaa levineen hampurilaisketju McDonald’sin peruspurilaisella.

Tämäkin mittari osoittaa, että Unkarin ostovoima on noin neljänneksen euroaluetta alempi.

Näiden tietojen valossa voikin ihmetyttää, kuinka täsmälleen sama mansikkajogurttipikari, viipaloitu gouda-juusto, kevytmeetwursti ja perunat ovat samana kauppaketjun myymälässä kalliimpia Unkarissa kuin Suomessa.

Myös Flora-margariini, nakit ja kananmunat maksoivat matalamman tulotason maassa vähemmän kuin meillä, ja täsmälleen samanlaiset mozzarella- tai salamipakastepizza olivat sentilleen samanhintaisia.

Vain hiukan, mutta ei läheskään palkkaeron verran, halvempia olivat Unkarissa Milbonan edam-juusto ja kreikkalainen jogurtti, Chef Select -eineslasagne, kevytmaito ja tavallinen meetwursti.

Kaikkien vertailussa mukana olleiden tuotteiden hinnat käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Taulukon saat näkyviin klikkaamalla yllä olevan kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.