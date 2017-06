Altia käynnistää Kossun viennin Kazakstaniin

Etelä-Pohjanmaalla Koskenkorvan tislaamossa valmistettava Koskenkorva Vodka valtaa uuden markkina-alueen loppukesällä. Altia aloittaa Koskenkorva Vodkan viennin Kazakstaniin. Toimitukset Kazakstaniin alkavat elo-syyskuussa.

"Kyseessä on meille merkittävä markkinan avaus Keski-Aasiassa. Venäjän-vientimme on ollut jo pidemmän aikaa kasvussa, ja jakelusopimus Kazakstaniin on tälle luontevaa jatkoa", sanoo Altian viennistä vastaava johtaja Janne Halttunen.

Koskenkorva Vodkaa viedään tällä hetkellä lähes 30 maahan.

Altia on mukana myös Astana Expo 2017 -maailmannäyttelyssä Kazakstanin pääkaupungissa tänä kesänä. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka on mukana maailmannäyttelyssä.

Astana Expon teemana on Tulevaisuuden Energia (Future Energy), ja Suomen paviljongilla keskeisiä aiheita ovat muun muassa uusiutuvat ja kestävät energiaratkaisut.

"Altian Koskenkorvan tislaamo on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka hyödyntää raaka-aineena käyttämänsä suomalaisen ohran sataprosenttisesti. Tuotannossa muutoin yli jäävä ohran kuori poltetaan tehtaan omassa biopolttolaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tehtaan tarpeisiin. Biovoimalaitoksen myötä Koskenkorvan tehdas on onnistunut lähes puolittamaan hiilidioksidipäästönsä", yhtiö korostaa.

Altia tuo Suomen paviljongille cocktail-baarin, jossa on tarjolla myös suomalaisia ruokia.

"Astana Expo on meille hyvä tilaisuus tuoda esiin suomalaista juomanvalmistuksen ammattitaitoa. Puhtaat raaka-aineet ja korkeatasoinen tislausprosessi sekä brändin pitkä historia ja aito tarina ovat niitä kilpailutekijöitä, joilla me voimme erottua kilpailluilla Itä-Euroopan ja Keski-Aasian markkinoilla", Halttunen sanoo.

Maailmannäyttelyssä vietetään Suomen päivää tiistaina 20.6.