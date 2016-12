Aravatalojen purkamista helpotetaan – Lapissa lähes joka kymmenes vuokra-asunto tyhjillään

Aravavuokratalojen purkuavustusta voi jatkossa saada enimmillään 70 prosenttia purkamiskustannuksista. Enimmäisosuus on tähän asti ollut 50 prosenttia. Avustusta voi myös saada aiempaa helpommin, kun talo on alueella, jonka väki vähenee.

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona asetuksen, jota aletaan soveltaa jo vireillä oleviin avustushakemuksiin.

"Vuokratalojen purkaminen lisääntyy. Esimerkiksi monessa Kainuun ja Pohjois-Karjalan maaseutukunnassa väestö on vähentynyt pitkään", sanoo valvontapäällikkö Sami Turunen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta.

Vuokrataloyhteisöt ovat joutuneet muuttotappioalueilla taloudellisiin vaikeuksiin asuntojen vajaakäytön takia.

Turusen mukaan avustuksen nostaminen on tärkeää. "Meillä on yhteisöjä, joiden talous on niin huonossa kunnossa, etteivät ne ole pystyneet purkamaan asuntoja."

ARA pitää purkamista esillä yhtenä vaihtoehtona myymisen ja korjaamisen rinnalla. "Yhden talon purkaminen voi olla hyvä vaihtoehto, kun se nostaa muiden talojen käyttöastetta", sanoo Turunen.

Tänä vuonna purkulupia on käsitelty 33.

ARA:n asuntomarkkinakatsauksen 2016 mukaan tyhjien ARA-asuntojen määrä kasvoi viime vuonna. Väestötappiokunnissa asuntojen ylitarjonta kasvoi.

Viime vuonna tyhjiä ARA-vuokra-asuntoja oli 7 600. Niistä yli puolet oli ollut tyhjänä vähintään puoli vuotta.

Eniten tyhjiä ARA-asuntoja oli Kemissä (410), Rovaniemellä (252) ja Savonlinnassa (224). Vähiten tyhjiä asuntoja oli Uudellamaalla ja eniten Lapissa, jossa melkein joka kymmenes asunto oli tyhjillään.