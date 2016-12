Arlalta jo viides korotus maidon hintaan Ruotsissa, "hinnat elpyvät ensi vuonna myös Suomessa"

Maidon hinnan nousu jatkuu EU-markkinoilla.

Ruotsissa Arla korottaa tammikuussa maidon tuottajahintaa kahdella sentillä kilolta. Korotus on jo viides peräkkäin, kertoo Jordbruksaktuellt. Korotuksen jälkeen Arlan tilityshinta on länsinaapurissa 34 senttiä kilolta. Jälkitileineen hinta on lähes 37 senttiä kilolta.

Arlan Suomen toimitusjohtajan Reijo Kiskolan mukaan Suomessa ei ole vielä tehty päätöksiä tuottajahinnan korotuksista. Tällä hetkellä Arlan meijerit maksavat Suomessa tuottajille 36–37 senttiä maitolitralta.

"Totta kai eurooppalaisen maitomarkkinan elpyminen näkyy myös meillä. Ensi vuonna hinnat alkavat elpyä Suomessa", Kiskola lupailee.

Hollantilaisen Rabobankin mukaan maidon tuotanto laskee nyt nopeasti maailmalla. Uudessa-Seelannissa tuotanto väheni 4,5 prosenttia marraskuussa edelliseen vuoteen verrattuna.

Euroopassa tuotanto oli lokakuussa 3,4 prosenttia viime vuotta alemmalla tasolla. Maidon kysynnän ennakoidaan kasvavan esimerkiksi Kiinassa vahvasti ensi vuonna. Tuotannon lasku yhdessä kasvavan kysynnän kanssa ovat vetäneet maidon hinnan nousuun EU-markkinoilla.

Kiskolan mukaan Arla on aloittanut proteiinirahkojen viennin Suomesta Hollantiin ja Isoon-Britanniaan. "Viennissä on nyt positiivisia näkymiä", Kiskola kertoo.