Suomalaismenetelmin puhdistetaan pian maaperää Kiinassa

Toimitusjohtaja Antti Myllärisen mukaan kilpailu cleantech-alalla on kovaa. "Pitää olla tekijöitä, millä erottuu. Menemme siksi tuotekehitys edellä vielä enemmän kuin aikaisemmin."

Doranovalla on käynyt syksyn mittaan vieraita kolmelta eri mantereelta: Kiinasta ja muualta Kaakkois-Aasiasta, Afrikasta kuin Euroopasta.

Doranovalla on näyttää asiakkaille suomalaiskohteissa, miten maaperän puhdistus tapahtuu ympäristön kannalta kestävästi. Se erottaa insinööritoimistoista ja tutkimusryhmistä, jotka myös tarjoavat kilpailevia ratkaisujaan.

"Se antaa luotettavuutta - samoin kuin se, että on osoittaa, mitä on maaperän kunnostuksesa ennen tehty toisin ja mistä on matkan varrella opittu."

Kun nykyinen Doranovan hallituksen puheenjohtaja Pasi Mäkelä perusti yrityksen vuonna 1995, toiminta alkoi nimen omaan pohjaveden ja maaperän kunnostuksilla. Osaamisen takuuksi onkin kertynyt myös liuta patentteja.

Uusiutuvan energian teknologia - ennen kaikkea biokaasuttamoihin - tuli toiseksi toimialaksi kymmenen vuotta myöhemmin.

Kiinaan keväällä tehty yhteistyö- ja lisenssointisopimus on Myllärisen mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen puolella ensimmäinen todellinen "erävoitto". Biokaasulaitoksia on rakenteilla Vietnamiin ja Sambiaan.

Nimet sopimuksessa ovat vasta hyvä alku.

"Emme hae kuuta taivaalta. Vietnamissa projektin aloitus venyi lähes kaksi vuotta kauppasopimuksen solmimisesta. Varsinainen työ käynnistyy vasta, kun on saatu maksuliikenne käyntiin."

Kiinassa virallisten arvioiden mukaan jopa kuudesosa maaperästä on saastunutta. Viljelymaista osuus on liki viidennes. Saastunnan syitä ovat torjunta-aineet kuten pelätty DDT ja raskasmetallit, myös erilaiset öljyjätteet.

Tähän asti maa-alueita on puhdistettu polttamalla, jotta niille on päästy rakentamaan nopeasti. Doranovan biologis-kemiallis-fysikaalinen puhdistusjärjestelmä on tätä hitaampi mutta ympäristölle parempi.

"Kiinassa ollaan nyt siirtymässä maatalousmaan ja isompien teollisuusalueiden kunnostukseen, joissa meidän vahvuudet korostuvat", Myllärinen arvioi.

Doranovan kiinalaiset yhteistyökumppanit opettelevat lisenssin turvin valmistamaan puhdistuskontit itse. Lisäksi he saavat koulutusta hankkeiden suunnitelluun ja toteutukseen.

"Urakoitten koko on siellä selkeästi eurooppalaisia isompi. Sinne tarvitaan siten nykyistä suurempia moduuliratkaisuja."

Myllärisen mukaan pieni harmi on, että juuri suuren urakkakoon vuoksi Kiinassa kertyvästä kokemuksesta ei saada täyttä synergiaa Euroopan markkinoilla toimimiseen.

"Mutta emme tee kuitenkaan sinne itsellemme kilpailijaa. Siellä on tehty hyvin eurooppalaistyylisesti töitä, eikä kopioinnin uhka ole ainakaan toistaiseksi realisoitunut."

Maaperän puhdistuksessa on potentiaalia myös muualla Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Afrikassa.

"Vaikka Venäjä on äärimmäisen haastava, olemme pysytelleet siellä itsepintaisesti", Antti Myllärinen kommentoi.

Uusin ulkomainen asiakas on Sambiassa, jossa toteutetaan kaatopaikalle kaasunkeräys- ja sähköntuottolaitosta.

"Kaatopaikat ovat Afrikassa ja Aasiassa edelleen iso kasvihuonekaasupäästöjen lähde."

